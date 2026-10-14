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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro muda e diz que vai ao debate da Band após Lula confirmar presença Emissora havia anunciado que deixaria vazio o púlpito destinado ao senador

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, voltou atrás nesta quarta-feira (14) e anunciou que participará do debate da Band, marcado para domingo, após ter descartado a presença no encontro na véspera.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador afirmou que sua declaração anterior tinha o objetivo de provocar uma confirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que anunciou que compareceria ao confronto mesmo sem a participação do adversário.

Flávio mudou de posição após Lula dizer publicamente que iria. A emissora havia anunciado que deixaria vazio púlpito que seria destinado ao candidato do PL, conforme regras apresentadas previamente às duas campanhas.

"Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia ao debate da Band para você, no minuto seguinte, falar que vai. É claro que eu vou ao debate, eu só queria que você confirmasse. Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara. O que eu já queria ter feito desde o primeiro turno e você fugiu", afirmou Flávio em vídeo publicado nas redes sociais.

Na terça-feira, após um evento com representantes do MDB em São Paulo, Flávio havia descartado sua participação no encontro e afirmado que a equipe técnica ainda avaliaria sua presença no último debate do segundo turno, previsto para 23 de outubro, na TV Globo.

"Não vou, não está previsto esse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica de ir no último debate", declarou na ocasião.

Em seguida, Lula confirmou que participaria do debate da Band e cobrou a presença do adversário.

"Domingo eu estarei no debate da Bandeirantes. Eu espero que o meu adversário compareça para que a gente possa fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Eu estarei lá", afirmou o presidente.

Em seguida, a Band afirmou que realizaria o encontro mesmo que apenas Lula comparecesse.

"O Grupo Bandeirantes confirma a realização do debate presidencial no dia 18 de outubro, às 20h. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no encontro. Conforme previsto nas regras do debate, caso algum candidato não compareça, seu púlpito ficará vazio", disse a emissora em nota.

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