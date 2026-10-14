Flávio Bolsonaro muda e diz que vai ao debate da Band após Lula confirmar presença
Emissora havia anunciado que deixaria vazio o púlpito destinado ao senador
O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, voltou atrás nesta quarta-feira (14) e anunciou que participará do debate da Band, marcado para domingo, após ter descartado a presença no encontro na véspera.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador afirmou que sua declaração anterior tinha o objetivo de provocar uma confirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que anunciou que compareceria ao confronto mesmo sem a participação do adversário.
Flávio mudou de posição após Lula dizer publicamente que iria. A emissora havia anunciado que deixaria vazio púlpito que seria destinado ao candidato do PL, conforme regras apresentadas previamente às duas campanhas.
"Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia ao debate da Band para você, no minuto seguinte, falar que vai. É claro que eu vou ao debate, eu só queria que você confirmasse. Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara. O que eu já queria ter feito desde o primeiro turno e você fugiu", afirmou Flávio em vídeo publicado nas redes sociais.
Na terça-feira, após um evento com representantes do MDB em São Paulo, Flávio havia descartado sua participação no encontro e afirmado que a equipe técnica ainda avaliaria sua presença no último debate do segundo turno, previsto para 23 de outubro, na TV Globo.
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"Não vou, não está previsto esse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica de ir no último debate", declarou na ocasião.
Em seguida, Lula confirmou que participaria do debate da Band e cobrou a presença do adversário.
"Domingo eu estarei no debate da Bandeirantes. Eu espero que o meu adversário compareça para que a gente possa fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Eu estarei lá", afirmou o presidente.
Em seguida, a Band afirmou que realizaria o encontro mesmo que apenas Lula comparecesse.
"O Grupo Bandeirantes confirma a realização do debate presidencial no dia 18 de outubro, às 20h. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no encontro. Conforme previsto nas regras do debate, caso algum candidato não compareça, seu púlpito ficará vazio", disse a emissora em nota.