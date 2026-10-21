Qua, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro recusa sabatina no SBT e vai a ato com apoiadores

De acordo com a campanha do candidato, Flávio vai participar de ato com apoiadores em Fortaleza, no Ceará

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro, candidato a presidenteFlávio Bolsonaro, candidato a presidente - Foto: Silvio Avila/AFP

O SBT anunciou nesta quarta-feira (21) que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) não irá participar de sabatina, marcada para a própria quarta-feira, promovida pela emissora para o segundo turno das eleições. Segundo o SBT, a justificativa seria compromissos de agenda.

De acordo com a campanha do candidato, Flávio vai participar de ato com apoiadores em Fortaleza, no Ceará.

Com a recusa, Flávio se torna o único presidenciável a não aceitar o convite para ser entrevistado pela emissora na disputa de 2026.

Leia também

• Camilo: Há tentativa clara da Meta de impedir avanço da campanha de Lula

• Campanha de Lula diz que conversa com Globo para fact-checking em tempo real no debate de sexta

• Camilo Santana diz que Lula não se opõe ao que Flávio sugeriu para quebra de sigilos

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou da sabatina, uma entrevista que durou 30 minutos, promovida pela emissora na última segunda-feira (19).

O petista, no entanto, cancelou a gravação da entrevista que daria à TV Record e que iria ao ar na noite desta quarta-feira. O motivo da recusa não foi informado pela campanha.

No primeiro turno, os outros presidenciáveis, Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) foram sabatinados pelo SBT.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter