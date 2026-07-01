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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro repudia fala de Paulo Figueiredo sobre mulher 'votar mal' Em 25 de junho de 2026, durante transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Paulo Figueiredo afirmou que as mulheres "votam estatisticamente muito mal", sobretudo as solteiras

O pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, repudiou nesta quarta-feira, 1º, declarações do influenciador Paulo Figueiredo sobre mulheres.

Essa é a primeira vez que o senador se manifesta sobre o caso. A declaração de Figueiredo ocorreram na semana passada. Em abertura de reunião do PL Mulher, o senador também disse que Figueiredo não integra formalmente sua campanha.



"Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres", disse Flávio. "Ele fez uma postagem no Instagram completamente equivocada. Ele não faz parte da nossa campanha, embora seja uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos "



Em ressalva, o pré-candidato disse que auxilia a sua campanha na relação com o presidente americano Donald Trump em agendas relevantes, mas afirmou que não pode ser responsabilizado por declarações feitas pelo empresário.



Em 25 de junho de 2026, durante transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Paulo Figueiredo afirmou que as mulheres "votam estatisticamente muito mal", sobretudo as solteiras.

Segundo ele, mulheres casadas tendem, em geral, a acompanhar o voto dos maridos, enquanto as solteiras não. Em seguida, recorreu a uma expressão de teor sexual e degradante ao se dirigir às feministas.



"Tenho a obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido pela fala, porque ela generaliza as mulheres, inclusive falando de esposas. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar", disse Flávio.



Flávio afirmou que eventuais dificuldades para ampliar o apoio entre o eleitorado feminino devem ser atribuídas à sua própria atuação.

O senador reconheceu que sua candidatura precisa melhorar a comunicação com o eleitorado feminino. Segundo ele, caso parte das mulheres ainda não apoie sua pré-candidatura, isso decorre de falhas de sua equipe em demonstrar que as pautas defendidas pela direita também contemplam esse público.

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