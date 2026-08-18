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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro respeitará Constituição e fará com que seja exercida em plenitude, diz Marinho Senador afirma que eventual governo do PL terá maioria no Congresso

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do candidato a presidente da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, disse nesta terça-feira (18), que o presidenciável respeitará a Constituição caso seja eleito.

Em discurso no evento Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília, Marinho destacou que um novo governo do PL contará com maioria parlamentar, um diferencial em relação à gestão de Jair Bolsonaro (PL).

"Presidente Flávio Bolsonaro, com a maioria parlamentar e com a legitimidade do mandato, vai respeitar a Constituição brasileira Ele vai fazer com que a Constituição, pelo bem dos brasileiros, seja exercida na sua plenitude", disse o senador.

Ele estava acompanhado do candidato a vice de Flávio, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

Flávio foi convidado ao evento, mas faltou sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal".

Também foram convidados os candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (MIssão), Ronaldo Caiado (PSD), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo). Os dois últimos não compareceram

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