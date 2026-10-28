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nos estados unidos Flávio Bolsonaro se declara presidente eleito em carta e depois recua: "líder do Brasil" O candidato derrotado viajou para os Estados Unidos após afirmar que não tinha intenção de sair do país e não entregar os passaportes solicitados pela Polícia Federal

O senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais do Brasil de 2026, Flávio Bolsonaro, publicou uma carta na tarde desta quarta-feira (28), no X, o antigo Twitter, na qual se declara “presidente eleito do Brasil” e agradece o apoio dos presidentes Javier Milei e Donald Trump.

Após a primeira publicação, ele apagou o post e repostou duas vezes. Na primeira correção, corrigiu o brasão de "Estados Unidos do Brazil" para "República Federativa do Brasil". Na segunda, corrigiu a parte onde afirma ser o "presidente eleito do Brasil" e disse que é o "líder do Brasil". senador.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos no início da tarde, após afirmar, na última segunda-feira (26), que não tinha intenção de deixar o país. A declaração foi publicada em seu perfil oficial no Instagram após ser intimado pela Polícia Federal para entregar todos os seus passaportes.

“Quero dizer, não só para os meus 60 milhões de eleitores, mas para o povo brasileiro, que eu sou o presidente eleito e os criminosos que roubaram a eleição do Brasil são parte de uma organização criminosa que implementou uma tirania”, diz em carta.

Flávio Bolsonaro foi derrotado nas urnas no último domingo (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador recebeu 48,21% (58.823.041) dos votos válidos contra 51,79% (64.256.232) do petista. No entanto, não reconheceu a derrota. Ele afirma que a reeleição do petista foi uma fraude eleitoral.

Segundo Flávio, a “atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse”. Ele reclama da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o fechamento das urnas em todo o país até as 19h no dia da eleição.

A campanha de Flávio Bolsonaro, no entanto, também solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ampliação do horário, mas em estados específicos: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Além disso, o próprio TSE divulgou a quantidade de votos registrados após as 17h do dia da eleição: 34.393. A diferença entre Lula em relação ao candidato do PL foi superior a 4 milhões de votos.

“Golpe de Estado”

O senador ainda disse que saiu do país porque a solicitação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de reter os seus passaportes é um manual clássico de um “golpe de Estado”.

“A perseguição política que começou com o meu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e se espalhou para milhares de outros brasileiros patriotas comuns e até mesmo cidadãos americanos, têm um único objetivo: silenciar qualquer pessoa que não concorde com o regime de exceção instaurado no Brasil, através de uma Suprema Corte aparelhada pela organização criminosa petista”, afirma.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma tentativa de golpe articulada entre 2021 e 2023. O STF reconheceu que o grupo foi mentor de uma organização criminosa, que buscava a perpetuação no poder, por meio de autogolpe ou impedindo a posse do presidente Lula, eleito em 2022.

Mandado de prisão

O senador aproveitou para esclarecer que não há nenhum mandado de prisão contra ele. Segundo o filho do ex-presidente, ele não cometeu crime nenhum e o que existe é uma "caça às bruxas politicamente motivada".

Flávio Bolsonaro é investigado em inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de bets, ao lado do advogado Willer Tomaz.

Ele também é alvo de um outro inquérito que investiga o suposto financiamento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao filme "Dark Horse", sobre a trajetória do seu pai. As informações são da Agência Brasil.

“Luta pela democracia”

Flávio, além de não aceitar a derrota nas urnas, informa que sair do Brasil é apenas o início da luta dele pela democracia.

Ele também aproveitou a carta para fazer um apelo às instituições brasileiras: “Essa sandice precisa acabar. O Brasil vive hoje um caos jurídico, de corrupção e de perseguição política, em que a oposição tem medo de falar e a família de um ex-presidente é tratada como inimigo do Estado”.

Apesar das afirmações, o irmão do senador Carlos Bolsonaro foi eleito senador por Santa Catarina, assim como o irmão mais novo, Jair Renan Bolsonaro, foi eleito deputado federal pelo estado. A madrasta de Flávio, Michelle Bolsonaro, foi eleita senadora pelo Distrito Federal.

Por fim, o filho do ex-presidente disse que não foi derrotado e que liderará a oposição diretamente dos Estados Unidos.

PL reconheceu vitória de Lula

O Partido Liberal, do qual faz parte o senador Flávio Bolsonaro, reconheceu, na segunda-feira (26), a vitória de Lula nas urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais.

Apesar de mencionar medidas "fortemente eleitoreiras", com impacto econômico e social, e questionar uma suposta ampliação de gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, reconheceu o resultado presidencial proclamado pelo TSE.

O candidato a vice de Flávio Bolsonaro, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), também reconheceu a vitória do petista em um vídeo publicado nas redes sociais. O candidato não mencionou e não parabenizou o presidente eleito, mas agradeceu aos quase 60 milhões de eleitores e prometeu manter as bandeiras da campanha.



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