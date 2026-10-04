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eleições Flávio Bolsonaro se diz 'muito satisfeito' e confiante em uma vitória no 2º turno Candidato à Presidência da República superou Lula por dois pontos percentuais no primeiro turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, neste domingo (4), estar "muito satisfeito" e confiante em vencer o segundo turno das eleições, após superar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por dois pontos percentuais no primeiro turno.

"Eu estou muito feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva de que é um governo moderno (...) que vai resgatar a democracia", afirmou o político, de 45 anos, em seu discurso em Brasília após a apuração dos votos.

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