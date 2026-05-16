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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro se encontra com Simone Marquetto, uma das cotadas para ser sua vice Os dois conversaram durante evento que lançou Guilherme Derrite como pré-candidato ao Senado, nesta sexta-feira; representante do PL tem dito que quer uma vice mulher

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a se reunir com a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), uma das cotadas para ser sua vice na disputa à presidência da República. Os dois conversaram brevemente durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, realizado em Campinas, interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (15).

A conversa foi articulada pelo presidente estadual do PP, o deputado Maurício Neves, que é entusiasta da ideia de emplacar Marquetto na chapa de Flávio. Segundo pessoas que acompanharam o encontro, foi uma conversa cordial e rápida, da qual também participou Derrite.

Marquetto já havia se encontrado com Flávio em abril e, na época, segundo aliados, ele teria ficado “animado” com a conversa, mas deve postergar a definição da vice mais para frente, mais próximo das convenções partidárias.

Flávio ainda não fechou sua chapa, mas tanto ele quanto o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, têm externado o desejo de ter uma vice mulher. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) vinha sendo o nome mais citado, mas ela vem demonstrando resistência em aceitar o cargo.

Além de tentar diminuir a rejeição com o eleitorado feminino ao bolsonarismo, outra ieia é que a vice possa ajudar também com os eleitores evangélicos e nordestinos. Nessa toada, alguns nomes que passaram a circular nos bastidores como possíveis vices de Flávio são o da deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE), que é próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ligada à mesma igreja da ex-ministra Damares Alves, e da vereadora de João Pessoa Eliza Virgínia (PP). Evangélica e com atuação destacada em pautas conservadoras, Eliza tem base no Nordeste e forte presença em redes e no meio religioso. Aliados avaliam, no entanto, que sua eventual escolha tenderia mais a reforçar a base já existente do que a ampliar o alcance eleitoral da chapa, além de ter menor projeção nacional.

Outro nome que vinha sendo cotado era do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também é pré-candidato à presidência da República. Entretanto, nesta semana Zema criticou publicamente Flávio após virem à tona as conversas dele pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

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