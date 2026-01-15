Flávio Bolsonaro: Se fosse com Temer, Moraes agiria da mesma forma?

A- A+

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta quinta-feira (15) a transferência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a Papudinha. "Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma?", escreveu o senador em seu perfil do X (antigo Twitter)

Flávio citou a queda que Bolsonaro sofreu quando estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. "Os remédios que Bolsonaro toma para seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais como desequilíbrio e sonolência. Concretamente, já teve uma queda em que bateu com a cabeça. Graças a Deus não foi nada grave, mas poderia ter sido. Poderia, sim, ter sido encontrado morto - SOZINHO - na cela da Polícia Federal", afirmou.

O parlamentar voltou a defender que Bolsonaro volte para a prisão domiciliar. "Espero que, em breve, a lei seja cumprida e Bolsonaro seja transferido para sua casa, o único local onde esse risco de queda pode ser amenizado - enquanto os médicos não solucionam o problema em definitivo", continuou.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde estava preso, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m?, com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m?, e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.



