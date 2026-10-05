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Conservadorismo Flávio Bolsonaro se impõe contra Lula, impulsionado por onda conservadora Urnas revelam o crescimento do conservadorismo no Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chega em posição de força ao segundo turno, em 25 de outubro, impulsionado por uma onda conservadora contra a qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de lutar para tentar uma virada.

O senador, de 45 anos, obteve 47,03% dos votos no primeiro turno, no domingo, contra 45,16% de Lula, a quem as pesquisas davam uma pequena vantagem até a véspera da votação.

Ele somou 56 milhões de votos, mais do que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno de 2018, que venceu (49 milhões), e de 2022, que perdeu para Lula (51 milhões).

O avanço da direita, cujo líder cumpre a prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, também se reflete no Congresso.

O Partido Liberal dos Bolsonaro quase dobrou suas cadeiras no Senado e avançou com força na Câmara dos Deputados, com figuras como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e outros dois filhos de Jair Bolsonaro.

Flávio venceu ainda nos maiores colégios eleitorais do país, isto é, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Pouco conhecido em nível nacional há alguns meses, o senador se define como "mais moderado" do que o pai, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado contra Lula.

No entanto, faz questão de lembrar que o político de extrema direita é a sua “bússola”.



"Mudança"



“Está decretado o fim da era do PT, a mudança no nosso país”, afirmou o triunfante Flávio Bolsonaro no domingo, em Brasília. Essa formação tem governado o Brasil desde 2003, exceto durante o mandato de seu pai (2019-2022).

Durante a campanha, Flávio prometeu combater o alto preço da carne e de outros produtos, além de adotar linha dura contra a insegurança desenfreada.

Além disso, antecipou um ajuste fiscal para conter o aumento da dívida pública registrada durante o terceiro mandato de Lula.

A Bolsa de São Paulo operou em forte alta nesta segunda-feira, um claro sinal de apoio aos mercados.

Lula concentrou sua campanha na defesa da soberania diante da pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em registrar o legado de seus três governos, com uma longa lista de programas sociais.

Durante seu terceiro mandato, a inflação se manteve sob controle e o desemprego caiu, mas os brasileiros reclamam do custo de vida e estão cansados da criminalidade.

“Os brasileiros estão preocupados com coisas concretas como preços do supermercado, medo de serem assaltados e dívidas no cartão de crédito, e não em conceitos abstratos como soberania ou importância de Lula na história”, disse à AFP o analista político Thomas Traumann.

Votos brancos e abstenção

Lula, de 80 anos e em busca de um quarto mandato, admitiu que o resultado foi "inesperado". "Estamos na prorrogação. Na prorrogação vamos convencer o povo brasileiro", disse em São Paulo.

“Lula ainda tem chances”, disse à AFP a doutora em Ciência Política pelo IESP/UERJ e pesquisadora do INCT/SANI/CNPq, Carolina Botelho, apesar dos candidatos menores, que somaram quase 8%, sendo todos de direita.

Segundo um analista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o esquerdista vai buscar quem votou em branco ou nulo e quem não compareceu às urnas. A abstenção girou em torno de 21%.

Relembrou, no entanto, que desde o retorno da democracia quem sai em vantagem no primeiro turno de uma eleição presidencial no Brasil vence o segundo.

Apoios externos

A vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula se inscreve em uma influência global de crescimento da direita, que vem vencendo diversas eleições na América Latina sob a influência de Trump.

O presidente argentino, Javier Milei, parabenizou no X o senador por sua vantagem sobre o “comunista” Lula.

"Hoje meu coração está com o Brasil; que Deus tenha piedade do país irmão, como teve da Colômbia. A verdadeira mudança é derrotar a esquerda", escreveu o colombiano Abelardo de la Espriella.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desejou a Flávio uma “grande vitória” no segundo turno.

Trump, que impôs tarifas e avaliações ao Brasil após as notificações de Jair Bolsonaro, não apoiou explicitamente seu filho, mas afirmou acompanhar "muito de perto" as eleições.

Em uma mensagem na sua rede Truth Social, ele comparou a rápida apuração do voto eletrônico no Brasil com a contagem em distritos eleitorais dos Estados Unidos, muito lenta a seu ver. Não somos informados nem Flávio nem Lula.

Seu secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que “todos” esperavam que Flávio superasse Lula no primeiro turno.

“Veremos como a situação se desenvolve”, acrescentou, cauteloso.

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