SABATINA
Flávio Bolsonaro se nega a afirmar que acredita em aquecimento global
Segundo o senador, o que ocorre são eventos climáticos extremos
Flávio Bolsonaro: ""Não é sobre influência dos atos humanos" - Foto: YouTube Flávio Bolsonaro/Reprodução
O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) se negou a afirmar que acredita no aquecimento global. Segundo o senador, o que ocorre são eventos climáticos extremos.
"Não é sobre influência dos atos humanos", afirmou.
"Para mim, o que acontece hoje é que são eventos climáticos que são extremos. Excesso de calor, excesso de chuva, excesso de seca. Eu acredito que são efeitos cíclicos", disse o senador.