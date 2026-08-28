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SABATINA Flávio Bolsonaro se nega a afirmar que acredita em aquecimento global Segundo o senador, o que ocorre são eventos climáticos extremos

O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) se negou a afirmar que acredita no aquecimento global. Segundo o senador, o que ocorre são eventos climáticos extremos.



"Não é sobre influência dos atos humanos", afirmou.

"Para mim, o que acontece hoje é que são eventos climáticos que são extremos. Excesso de calor, excesso de chuva, excesso de seca. Eu acredito que são efeitos cíclicos", disse o senador.

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