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pl da dosimetria Flavio Bolsonaro se reúne com Fachin no STF em meio a críticas sobre suspensão da Lei da Dosimetria Tema do encontro não foi divulgado; pré-candidato à Presidência esteve em evento de posse de Nunes Marques no TSE na véspera

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República, se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, na manhã nesta quarta-feira. O tema do encontro não foi divulgado.

Flávio se reúne com Fachin em meio a críticas da oposição à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria até que o STF julgue ações que contestam a norma. O Globo apurou que o encontro foi marcado antes da decisão do magistrado.

A reunião também ocorre no dia seguinte à posse dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Flávio esteve na cerimônia na sede do tribunal e depois participou de uma festa, em que o novo chefe da Corte Eleitoral entoou sambas em cima de uma palco ao lado de artistas.

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