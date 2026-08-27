Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula, 30% na disputa pela Presidência no ES, aponta pesquisa
Para 78% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições
O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, lidera a disputa ao Planalto entre os eleitores do Espírito Santo, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (27). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece com 30%.
Renan Santos (Missão) tem 4%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, e Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante), com 2% cada Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registram 0%. Tecnicamente, estão todos empatados. Os indecisos somam 15%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Para 78% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Gazeta e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os números ES-04444/2026 e BR-06255/2026.
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Cenário com Pablo Marçal
Em um segundo cenário testado pela Quaest, que inclui Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro tem 34% das intenções de voto e Lula, 29%, em situação de empate técnico.
Renan Santos aparece com 4%, seguido por Marçal, com 3%, e Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury, com 2% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Edmilson Costa, Clariana Barão e Hertz Dias registram 0%. Os indecisos somam 17%, enquanto 7% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Marçal registrou candidatura à Presidência apesar de estar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá decidir se ele poderá concorrer nas eleições deste ano.