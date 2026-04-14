Flávio Bolsonaro tem maior taxa de rejeição, com 52,6%, contra 47,4% de Lula, aponta CNT/MDA
Entre os dois, Lula aparece com o maior potencial de voto, com 35,6% que "votariam com certeza" e mais 15% que "poderiam votar"
Pesquisa divulgada nesta terça- feira, 14, pela CNT/MDA mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm hoje a maior rejeição para a eleição presidencial de 2026, com 52,6% dos entrevistados que não votariam nele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,4% de rejeição.
Entre os dois, Lula aparece com o maior potencial de voto, com 35,6% que "votariam com certeza" e mais 15% que "poderiam votar". Já Flávio tem 25,5% que "votariam com certeza" e 15,1% que "poderiam votar".
A pesquisa também testou os potenciais de voto para outros quatro candidatos: Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão). Entre eles, Rebelo e Renan Santos detêm a maior taxa de desconhecimento, com mais de 60%.
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Em seguida, 50,9% dizem não conhecer Ronaldo Caiado e 49,2% afirmam desconhecer Zema.
Veja todos os testados:
Lula (PT)
- Votaria com certeza: 35,6%;
- Poderia votar: 15%;
- Não votaria: 47,4%;
- Não conhece: 0,3%;
- Não sabe ou não respondeu: 1,7%.
Flávio Bolsonaro (PL)
- Votaria com certeza: 25,5%;
- Poderia votar: 15,1%;
- Não votaria: 52,6%;
- Não conhece: 4,6%;
- Não sabe ou não respondeu: 2%.
Romeu Zema (Novo)
- Votaria com certeza: 1,7%;
- Poderia votar: 21,6%;
- Não votaria: 26,2%;
- Não conhece: 49,2%;
- Não sabe ou não respondeu: 1,3%.
Ronaldo Caiado (PSD)
- Votaria com certeza: 2,7%;
- Poderia votar: 21,1%;
- Não votaria: 24,3%;
- Não conhece: 50,9%;
- Não sabe ou não respondeu: 0,9%.
Renan Santos (Missão)
- Votaria com certeza: 1%;
- Poderia votar: 13,5%;
- Não votaria: 21,4%;
- Não conhece: 63,3%;
- Não sabe ou não respondeu: 0,8%.
Aldo Rebelo (DC)
- Votaria com certeza: 0,4%;
- Poderia votar: 14,3%;
- Não votaria: 23,1%;
- Não conhece: 60,8%;
- Não sabe ou não respondeu: 1,3%.
Os resultados fazem parte da 167ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR- 02847/2026.
Foram feitas 2.002 entrevistas entre 8 a 12 de abril, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.