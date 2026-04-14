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ELEIÇÕES 2026 Flávio Bolsonaro tem maior taxa de rejeição, com 52,6%, contra 47,4% de Lula, aponta CNT/MDA Entre os dois, Lula aparece com o maior potencial de voto, com 35,6% que "votariam com certeza" e mais 15% que "poderiam votar"

Pesquisa divulgada nesta terça- feira, 14, pela CNT/MDA mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm hoje a maior rejeição para a eleição presidencial de 2026, com 52,6% dos entrevistados que não votariam nele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,4% de rejeição.

Entre os dois, Lula aparece com o maior potencial de voto, com 35,6% que "votariam com certeza" e mais 15% que "poderiam votar". Já Flávio tem 25,5% que "votariam com certeza" e 15,1% que "poderiam votar".

A pesquisa também testou os potenciais de voto para outros quatro candidatos: Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão). Entre eles, Rebelo e Renan Santos detêm a maior taxa de desconhecimento, com mais de 60%.

Em seguida, 50,9% dizem não conhecer Ronaldo Caiado e 49,2% afirmam desconhecer Zema.

Veja todos os testados:

Lula (PT)

- Votaria com certeza: 35,6%;

- Poderia votar: 15%;

- Não votaria: 47,4%;

- Não conhece: 0,3%;

- Não sabe ou não respondeu: 1,7%.

Flávio Bolsonaro (PL)

- Votaria com certeza: 25,5%;

- Poderia votar: 15,1%;

- Não votaria: 52,6%;

- Não conhece: 4,6%;

- Não sabe ou não respondeu: 2%.

Romeu Zema (Novo)

- Votaria com certeza: 1,7%;

- Poderia votar: 21,6%;

- Não votaria: 26,2%;

- Não conhece: 49,2%;

- Não sabe ou não respondeu: 1,3%.

Ronaldo Caiado (PSD)

- Votaria com certeza: 2,7%;

- Poderia votar: 21,1%;

- Não votaria: 24,3%;

- Não conhece: 50,9%;

- Não sabe ou não respondeu: 0,9%.

Renan Santos (Missão)

- Votaria com certeza: 1%;

- Poderia votar: 13,5%;

- Não votaria: 21,4%;

- Não conhece: 63,3%;

- Não sabe ou não respondeu: 0,8%.

Aldo Rebelo (DC)

- Votaria com certeza: 0,4%;

- Poderia votar: 14,3%;

- Não votaria: 23,1%;

- Não conhece: 60,8%;

- Não sabe ou não respondeu: 1,3%.

Os resultados fazem parte da 167ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR- 02847/2026.

Foram feitas 2.002 entrevistas entre 8 a 12 de abril, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.





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