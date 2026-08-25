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Partido Liberal Flávio Bolsonaro tenta driblar desgaste de 'Dark Horse' após decisão de Dino Orientação na campanha é evitar nova rodada de explicações sobre filme, tratar avanço das investigações como assunto das autoridades e deslocar embate para suspeitas envolvendo filho de Lula

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tenta se desvencilhar do desgaste envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse” após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que a Polícia Federal tenha acesso a uma investigação aberta pela Polícia Civil de São Paulo. Enquanto o inquérito que corre em São Paulo apura se recursos de um programa da prefeitura da capital abasteceram a produtora responsável pela biografia de Jair Bolsonaro, a PF analisa a destinação de emendas parlamentares e mira as verbas do fundo que captou verba para a produção.

Essa segunda frente preocupa mais a campanha, pois existe a suspeita na investigação que recursos destinados ao fundo possam ter sido usados para bancar gastos no exterior do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Mensagens revelaram que Flávio pediu verbas para o filme ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que chegou a pagar R$ 61 milhões. Logo após o início da crise, em maio, o presidenciável prometeu apresentar uma prestação de contas, mas agora atribui à produtora a responsabilidade.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro no filme Dark Horse Foto: Reprodução/Instagram

A orientação do QG de campanha é tratar o caso como assunto da produtora e das autoridades responsáveis pelas investigações e reforçar, no campo político, a ofensiva sobre as suspeitas envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

A estratégia ficou explícita na noite de segunda-feira (24), quando Flávio foi questionado sobre a prestação de contas do longa e afirmou que não cabe mais a ele dar explicações sobre os recursos usados na produção. Em maio, ele havia prometido apresentar as contas em 30 dias.

Flávio Dino, Ministro do STF Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Agora, Flávio sustenta que a produtora Go Up Entertainment já apresentou informações sobre os gastos no âmbito da investigação conduzida em São Paulo e que eventuais cobranças devem ser dirigidas à empresa.

"Não houve recuo nenhum. Eu vi a prestação de contas. (...) Da minha parte eu digo: não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula", afirmou Flávio, antes de citar encontros do presidente com pessoas ligadas ao Banco Master.

A avaliação é que continuar respondendo a cada novo desdobramento de “Dark Horse” prolonga a associação entre Flávio, Vorcaro e as dúvidas sobre o financiamento do longa num momento em que o candidato tenta concentrar a disputa em outros temas.

A decisão de Dino autorizou a PF a acessar dados apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo em uma operação que atingiu Karina Ferreira da Gama, sócia da Go Up Entertainment. O compartilhamento foi pedido pela própria corporação.

Essa investigação é distinta do inquérito relatado pelo ministro André Mendonça, que apura os repasses feitos por Vorcaro para “Dark Horse”. As duas frentes, no entanto, passaram a se aproximar em torno da produtora e podem fornecer elementos uma à outra. A autorização de Dino é vista por integrantes do governo como uma forma de dar novo impulso às apurações relacionadas ao filme.

É justamente diante dessa perspectiva de novos desdobramentos que a campanha decidiu reforçar a tentativa de tirar o tema de sua agenda eleitoral. Integrantes do QG avaliam que Flávio já respondeu politicamente pelo episódio e que eventuais dúvidas sobre valores e documentos devem agora ser esclarecidas por quem recebeu e administrou os recursos.

Lulinha como resposta

Ao mesmo tempo em que tenta retirar “Dark Horse” do centro de sua campanha, o QG de Flávio pretende ampliar a exploração das investigações envolvendo Lulinha como uma das principais frentes de desgaste contra Lula, o que será usado no programa eleitoral na televisão.

Uma das mensagens que serão usadas pela campanha é a que a empresária Roberta Luchsinger afirma que ela e Lulinha seriam “uma coisa só”, além de diálogos nos quais diz que o filho do presidente “só entra em campo quando precisa” e que precisava “se preservar”.

As mensagens integram apurações que investigam suspeitas de tráfico de influência. Lulinha e Roberta negam irregularidades. A empresária manteve relações comerciais com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como um dos principais personagens do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo a investigação, ela recebeu R$ 1,5 milhão do empresário para tentar viabilizar a venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde.

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