Ter, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Partido Liberal

Flávio Bolsonaro tenta driblar desgaste de 'Dark Horse' após decisão de Dino

Orientação na campanha é evitar nova rodada de explicações sobre filme, tratar avanço das investigações como assunto das autoridades e deslocar embate para suspeitas envolvendo filho de Lula

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro tenta driblar desgaste de 'Dark Horse' após decisão de DinoFlávio Bolsonaro tenta driblar desgaste de 'Dark Horse' após decisão de Dino - Foto: Reprodução/YouTube

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tenta se desvencilhar do desgaste envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse” após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que a Polícia Federal tenha acesso a uma investigação aberta pela Polícia Civil de São Paulo. Enquanto o inquérito que corre em São Paulo apura se recursos de um programa da prefeitura da capital abasteceram a produtora responsável pela biografia de Jair Bolsonaro, a PF analisa a destinação de emendas parlamentares e mira as verbas do fundo que captou verba para a produção.

Essa segunda frente preocupa mais a campanha, pois existe a suspeita na investigação que recursos destinados ao fundo possam ter sido usados para bancar gastos no exterior do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Mensagens revelaram que Flávio pediu verbas para o filme ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que chegou a pagar R$ 61 milhões. Logo após o início da crise, em maio, o presidenciável prometeu apresentar uma prestação de contas, mas agora atribui à produtora a responsabilidade.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro no filme Dark HorseJim Caviezel como Jair Bolsonaro no filme Dark Horse      Foto: Reprodução/Instagram

A orientação do QG de campanha é tratar o caso como assunto da produtora e das autoridades responsáveis pelas investigações e reforçar, no campo político, a ofensiva sobre as suspeitas envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

A estratégia ficou explícita na noite de segunda-feira (24), quando Flávio foi questionado sobre a prestação de contas do longa e afirmou que não cabe mais a ele dar explicações sobre os recursos usados na produção. Em maio, ele havia prometido apresentar as contas em 30 dias.

Flávio Dino, ministro do STFFlávio Dino, Ministro do STF       Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF 

Agora, Flávio sustenta que a produtora Go Up Entertainment já apresentou informações sobre os gastos no âmbito da investigação conduzida em São Paulo e que eventuais cobranças devem ser dirigidas à empresa.

"Não houve recuo nenhum. Eu vi a prestação de contas. (...) Da minha parte eu digo: não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula", afirmou Flávio, antes de citar encontros do presidente com pessoas ligadas ao Banco Master.

A avaliação é que continuar respondendo a cada novo desdobramento de “Dark Horse” prolonga a associação entre Flávio, Vorcaro e as dúvidas sobre o financiamento do longa num momento em que o candidato tenta concentrar a disputa em outros temas.

Leia também

• Flávio Bolsonaro pede para manter publicação de vídeo com críticas a Lulinha

• Dino autoriza PF a acessar investigação sobre produtora do filme Dark Horse

• Flávio Bolsonaro diz em SP que debate sobre caso Dark Horse 'é página virada'

A decisão de Dino autorizou a PF a acessar dados apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo em uma operação que atingiu Karina Ferreira da Gama, sócia da Go Up Entertainment. O compartilhamento foi pedido pela própria corporação.

Essa investigação é distinta do inquérito relatado pelo ministro André Mendonça, que apura os repasses feitos por Vorcaro para “Dark Horse”. As duas frentes, no entanto, passaram a se aproximar em torno da produtora e podem fornecer elementos uma à outra. A autorização de Dino é vista por integrantes do governo como uma forma de dar novo impulso às apurações relacionadas ao filme.

É justamente diante dessa perspectiva de novos desdobramentos que a campanha decidiu reforçar a tentativa de tirar o tema de sua agenda eleitoral. Integrantes do QG avaliam que Flávio já respondeu politicamente pelo episódio e que eventuais dúvidas sobre valores e documentos devem agora ser esclarecidas por quem recebeu e administrou os recursos.

Lulinha como resposta

Ao mesmo tempo em que tenta retirar “Dark Horse” do centro de sua campanha, o QG de Flávio pretende ampliar a exploração das investigações envolvendo Lulinha como uma das principais frentes de desgaste contra Lula, o que será usado no programa eleitoral na televisão.

Uma das mensagens que serão usadas pela campanha é a que a empresária Roberta Luchsinger afirma que ela e Lulinha seriam “uma coisa só”, além de diálogos nos quais diz que o filho do presidente “só entra em campo quando precisa” e que precisava “se preservar”.

As mensagens integram apurações que investigam suspeitas de tráfico de influência. Lulinha e Roberta negam irregularidades. A empresária manteve relações comerciais com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como um dos principais personagens do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo a investigação, ela recebeu R$ 1,5 milhão do empresário para tentar viabilizar a venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter