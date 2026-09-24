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CASO MASTER Flávio Bolsonaro tentou falar com Vorcaro na véspera da prisão do banqueiro, mostram mensagens Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso no dia 17 de novembro quando estava prestes a deixar o país

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, tentou ligar para o banqueiro Daniel Vorcaro em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do fundador do Banco Master pela Polícia Federal. Vorcaro respondeu à tentativa de ligação com “FalDa irmaozao” e disse que estava na igreja.

Mais tarde, Flávio enviou duas imagens de visualização única e, na sequência, escreveu: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”. Vorcaro respondeu com uma imagem de visualização única e Flávio escreveu “Amém”.

Vorcaro foi preso no dia seguinte, 17 de novembro, quando tentava embarcar em um voo com destino a Dubai, por uma rota que passava em Malta, na Europa. As mensagens são as últimas trocadas entre os dois.

Flávio vinha falando com Vorcaro para solicitar o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. O senador é investigado por esta atuação no financiamento do filme. A investigação apura os supostos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

As conversas já haviam sido divulgadas pelo Intercept em maio. No dia 15 de novembro, Vorcaro respondeu a uma tentativa de contato de Flávio dizendo que estava em trânsito. “Fala mermao! Pode atender?”, pergunta Flávio. Vorcaro responde só no dia 16 dizendo que estava na igreja. "Terminando te chamo", diz o banqueiro.

Um dos relatórios da PF mostra conversas entre os dois a partir de 20 de agosto do ano passado, quando marcam um encontro. Em setembro, Flávio enviou um áudio cobrando Vorcaro sobre pagamentos relacionados ao filme Dark Horse e demonstrou preocupação com a possibilidade de não serem realizados os pagamentos dos funcionários, dentre eles o ator Jim Caviezel.

Na mensagem, Flávio disse saber que Vorcaro estava passando por “um momento dificílimo” e mencionou que ele estava em uma “confusão toda”.

"Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá?", disse.

Vorcaro respondeu no mesmo dia pedindo desculpas e dizendo que resolveria no dia seguinte. Em seguida, aparece o registro de uma ligação feita por Flávio, com duração de 2 minutos e 38 segundos.

Os contatos seguem em setembro e outubro, com encontros e informações sobre o ritmo de gravação do filme. Em 4 de novembro, por exemplo, Flávio e Vorcaro conversaram sobre a confirmação do jantar marcado para 6 de novembro com o ator Jim Cavieze e o diretor Cyrus Nowrasteh. No dia 7, Flávio enviou um vídeo a Vorcaro, afirmou que tudo estava acontecendo devido à ajuda do banqueiro e em seguida enviou uma imagem de visualização única.

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