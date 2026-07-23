Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro usa IA para "conversar" com versões de si mesmo
O vídeo emula um viral do jogador Neymar
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou, nessa quarta-feira (22), um vídeo produzido por Inteligência Artificial em que aparece em um cenário de "viagem no tempo" e dialoga com versões de diferentes épocas de sua vida.
A narrativa do vídeo foca no encontro entre um jovem e sua versão atual, que usa uma camisa com a hashtag "AnistiaJá" e é descrita como alguém com "uma vida inteira" e "algumas rugas agora", mas que afirma: "Ainda somos os mesmos".
Veja:
A criança pergunta a Flávio: “As crianças do futuro podem brincar na rua sem medo?”. Ao que o personagem do presente responde: “É isso que eu queria conversar com você. No fim das contas, você descobre que pode ser bem complicado, mas quando acabar, todas as famílias estarão bem”.
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O vídeo encerra com um pedido de validação, onde o eu do futuro pergunta ao seu eu jovem: "Você quer que eu continue tentando?", e sua versão do futuro aparece com uma faixa presidencial em mãos.
O vídeo apresenta o diálogo 100% em inglês e utiliza IA para humanizar a figura política e reforçar as ideias de sua plataforma eleitoral.
A peça traz uma releitura fiel de um vídeo viral que apresenta uma versão criança do jogador Neymar Jr. também pedindo para que ele não pare de tentar. Ambos fazem referência à cena final do filme "Vingadores: Ultimato" (2019).