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saída do brasil Flávio Bolsonaro usou passaporte diplomático cancelado para entrar nos Estados Unidos Senador havia usado documento italiano para entrar na Argentina; passaportes brasileiros foram cancelados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL) entrou nos Estados Unidos utilizando seu passaporte diplomático brasileiro, apesar de o documento ter sido cancelado pela Polícia Federal (PF), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um dia antes.



O Globo consultou o sistema da U.S. Customs and Border Protection (CBP), agência americana responsável pelo controle de fronteiras e pela imigração, e identificou o registro de entrada associado ao número de documento DC003744, atribuído ao senador, com o uso do passaporte cancelado.

O documento, emitido em fevereiro de 2023, tinha validade prevista até julho de 2027. No entanto, Moraes determinou o cancelamento dos passaportes comum e diplomático de Flávio, nesta terça-feira (27). A medida ocorreu após o senador não entregar os documentos no prazo estabelecido pela Justiça.

Senador usou passaporte italiano na Argentina

Antes de chegar a Miami, Flávio atravessou a fronteira brasileira e entrou na Argentina utilizando seu passaporte italiano, segundo informações das autoridades migratórias argentinas. A travessia ocorreu pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Misiones.



De acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. Os familiares apresentaram documentos brasileiros, e uma das meninas utilizou carteira de identidade.



O grupo embarcou em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A., com destino informado a Guayaquil, no Equador.

Flávio chegou a Miami na manhã de quarta-feira, a bordo de uma aeronave privada. A viagem ocorreu após o cancelamento dos documentos brasileiros por ordem do STF.

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