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SENADOR Flávio Bolsonaro vai a culto com mulher e Eduardo em primeira aparição pública após fuga do Brasil Senador esteve na comunidade Celeiro, na Flórida, e posou ao lado de pastores Paizão e Mãezona

O senador Flávio Bolsonaro, em sua primeira aparição pública após fuga para os Estados Unidos, foi a um culto evangélico, na Flórida. Nas fotos, ele aparece acompanhado da mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro, o irmão Eduardo Bolsonaro e a cunhada, Heloísa.

Ele também posou com os pastores responsáveis pela igreja Alice Fernandes, a Mãezona, e José Maurício Fernandes, conhecido como Paizão.

Durante o culto, José Maurício chegou a falar diretamente para o senador sobre derrota, mas sem citar diretamente a eleição. "Não ganhou ou perdeu porque com Jesus você não perde. E se perder, você está ganhando", falou o pastor.

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