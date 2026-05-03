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gesto Flávio Bolsonaro vai a culto da Malafaia para reconciliação após atritos no início do ano Pastor havia se manifestado de forma contrária à indicação do senador e filho do ex-presidente para disputa presidencial

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participou neste domingo de um culto na igreja do pastor Silas Malafaia, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O encontro marca a reaproximação entre os dois depois de atritos acumulados no início, quando o pastor se manifestou contrário à indicação de Flávio como sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Antes, Malafaia já havia demonstrado preferência por uma chapa presidencial formada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) na vice. O ex-presidente, no entanto, anunciou Flávio na frente como presidenciável, deslocando Tarcísio para disputar a reeleição em São Paulo e prevendo Michelle como candidata ao Senado no Distrito Federal (DF). Depois do anúncio, Malafaia chegou a dizer que Flávio “não empolgou a direita”.

Depois do mal-estar, eles voltaram a se encontrar em uma manifestação na Avenida Paulista no início do ano. No encontro de hoje, no entanto, é esperada uma sinalização de apoio mais explícita do pastor a Flávio e uma possível pacificação da relação entre os dois.

— É um amigo nosso, estou vindo aqui prestigiar o culto dele (de Malafaia) para que ele possa fazer uma oração por nós que estamos aqui, pelo nosso Brasil — disse Flávio.

Antes do início do culto, eles se reuniram em uma sala de café da manhã e foram recepcionados pelo pastor Silas Malafaia. Também participaram do encontro o ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, que tenta assumir o comando do governo e deve concorrer ao mandato-tampão. Além deles, estava presentes o ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado Marcelo Crivella (Republicanos), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o senador Bruno Bonetti (PL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro Alexandre Isquierdo (PL), que presenteou o senador com uma camisa do Vasco, três dias depois de seu aniversário.

O senador Bruno Bonetti (PL-RJ) também esteve no encontro e chegou ao local com uma caminhonete satírica, com a estampa bandeira do Brasil e com os dizeres “patrocinado pelo Banco Master”. Ao GLOBO , o parlamentar disse que a relação entre Flávio e Malafaia estava em bons termos

— O pastor não traria ninguém para dentro da igreja se não estivesse pacificado — disse o senador.

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