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Partido Liberal Flávio Bolsonaro vai apostar em segurança e economia após troca na comunicação Aliados avaliam que senador ficou 'preso' em crise e que pré-campanha precisa ir além da defesa política de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai reforçar a aposta em temas ligados à segurança pública, economia e gestão após a troca no comando da comunicação, em uma tentativa de atenuar o desgaste provocado pela revelação das mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reorganização será levada adiante pelo publicitário Eduardo Fischer e o marqueteiro e jornalista Alexandre Oltramari, anunciados nesta segunda como novos integrantes da cúpula da pré-campanha.

Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, aliados de Flávio passaram a defender uma mudança prática na condução da comunicação depois da avaliação de que o senador ficou aprisionado ao caso “Dark Horse”, perdeu capacidade de pautar o debate político e passou duas semanas apenas reagindo às revelações sobre sua relação com Vorcaro.

Integrantes da pré-campanha afirmam que a nova diretriz é acelerar agendas econômicas, ampliar propostas na área de segurança pública e começar a apresentar uma imagem mais ligada à gestão. A avaliação interna é que Flávio ficou excessivamente dependente da defesa política de Bolsonaro e deixou de construir uma identidade própria para Flávio.

Entre as ideias que passaram a ganhar força dentro do núcleo político do senador estão a redução da maioridade penal, endurecimento das regras de progressão de pena, ampliação de garantias para atuação policial e a suspensão por um ano da implementação da reforma tributária aprovada no Congresso para revisão do modelo.

Auxiliares do senador também defendem começar a discutir nomes ligados à área econômica antes mesmo da oficialização da candidatura para tentar reduzir a resistência de empresários e investidores.

A necessidade de guinada no discurso ganhou força após o Datafolha revelar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu vantagem sobre Flávio após o caso "Dark Horse", revertendo a tendência de aproximação identificada em pesquisas anteriores. De acordo com o instituto, Lula marca 40% no primeiro turno, contra 31% do adversário. Em um eventual segundo turno, o presidente tem 47%, enquanto Flávio anota 43%.

Reconstrução de pontes

Oltramari, que já atuou em campanhas para PT, PSDB e MDB, foi escolhido para reorganizar essa estrutura. A leitura dentro do PL é que a comunicação da pré-campanha se tornou improvisada, fragmentada e excessivamente reativa durante a sucessão de mensagens, áudios e discussões sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, produção audiovisual sobre Jair Bolsonaro.

A reformulação ocorre num momento em que aliados do senador tentam reconstruir pontes com setores que passaram a demonstrar desconforto após o agravamento da crise, especialmente mercado financeiro, empresários e dirigentes de partidos de centro-direita. Segundo relatos feitos ao GLOBO, interlocutores da pré-campanha ouviram nas últimas semanas cobranças de empresários para que Flávio apresentasse propostas econômicas concretas e deixasse de aparecer apenas associado ao noticiário da crise.

Com esse cenário, auxiliares afirmam que uma das prioridades agora é convencer aliados de que a candidatura continua viável politicamente apesar do desgaste provocado pelo caso Vorcaro. Por isso, ganhou força nas últimas semanas a ideia de transformar a pré-campanha numa operação mais profissionalizada e menos dependente exclusivamente da associação direta com Bolsonaro.

A aproximação do publicitário Eduardo Fischer faz parte desse movimento. Ele passou a atuar como conselheiro da campanha e participa das discussões sobre reposicionamento político, estratégia de comunicação e reconstrução da imagem do senador. Segundo interlocutores, os primeiros materiais dessa nova fase devem começar a circular ainda nesta semana.

Nos bastidores, integrantes do novo núcleo passaram a resumir internamente a operação como uma tentativa de construir um “novo Flávio”: alguém mais focado em gestão, economia e segurança pública e menos restrito ao papel de herdeiro político do ex-presidente.

A ofensiva inclui ampliar viagens, agendas presenciais e encontros políticos fora de Brasília. Flávio deve viajar a Curitiba na próxima sexta-feira. Depois, irá a Minas Gerais no próximo dia 2 e à Bahia no dia 8, movimentos interpretados dentro do PL como uma tentativa de demonstrar normalidade política após semanas dominadas pela crise envolvendo Vorcaro.

Ao mesmo tempo, integrantes da pré-campanha passaram a defender uma tentativa de encerrar politicamente o tema do filme “Dark Horse” por meio de uma prestação pública de contas da produção. A ideia ganhou força depois que Jair Bolsonaro entrou diretamente na operação de contenção da crise e aconselhou o filho a “contar toda a verdade” sobre a relação com Vorcaro. Na semana passada, Flávio disse que pediu a produtora que apresentasse o detalhamento em um mês.

Dentro do PL, a avaliação é que, além do conteúdo das mensagens, a percepção de improviso e perda de controle da narrativa também tornou-se um problema. Na quinta-feira, o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político da pré-campanha presidencial de Flávio, admitiu publicamente falhas na gestão da crise.

"Passou a ser criminalizado porque se perdeu o controle da narrativa, se colocou como se fosse ruim. Deveria ter se antecipado uma situação, mas não se falou em tempo hábil que aquela relação existia", afirmou.

A pressão por reorganização também produziu mudanças internas na equipe. O publicitário Marcello Lopes deixou a comunicação da campanha na semana passada em meio à reformulação do núcleo político e de marketing do senador. Ele afirmou que foi alvo de "ataques covardes".

Propostas que a campanha de Flávio pretende impulsionar na nova fase

Segurança pública

Redução da maioridade penal

Endurecimento de regras para progressão de pena

Economia

Suspensão por um ano da implementação da reforma tributária para revisão do modelo

Defesa de corte de gastos e redução do tamanho do Estado

Tentativa de antecipar nomes da equipe econômica

Estratégia política

Mais agendas presenciais e viagens fora de Brasília

Reaproximação com mercado financeiro, agro e evangélicos

Produção de fatos políticos próprios para sair da defensiva do caso Vorcaro

Comunicação mais profissionalizada

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