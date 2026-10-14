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Escala 6x1 Flávio Bolsonaro vai insistir em PEC das horas trabalhadas após eleição, diz líder do PL na Câmara Projeto proposto pela oposição prevê salário baseado em horas trabalhadas e negociação entre patrão e empregados

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) afirmou nesta quarta-feira que o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), vai insistir na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das horas trabalhadas, em caso de aprovação do fim da escala 6x1.

Segundo o deputado federal, esse tema deve ficar para depois das eleições. Questionado se a oposição vai insistir na PEC de autoria do senador Rogério Marinho (PL), Sóstenes respondeu:

— Lógico. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções, porque está dando mais liberdade ao trabalhador para ele escolher qual modelo ele quiser — disse a jornalistas no Congresso.

O texto é uma resposta da oposição ao fim da escala 6x1, apoiado pelo governo.

A proposta de Marinho permite que os empregados escolham entre seguir o regime de trabalho tradicional da CLT ou um regime com o salário baseado em horas trabalhadas.

A proposta estabelece uma negociação entre o trabalhador e o empregador.

Segundo Sóstenes, o texto permite a redução de salário, a depender dos termos do acordo com o trabalhador.

O líder do PL afirmou que o texto não deve contemplar direitos como o décimo terceiro salário e férias remuneradas.

— A PEC não é CLT, você tem que mudar o chip — disse o deputado.

O Senado deve votar em primeiro turno nesta quarta-feira o projeto que prevê o fim da escala 6x1. Após declarar oposição ao projeto, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que deve votar favorável ao texto.

Os partidos de oposição ao governo no Senado vão liberar suas bancadas na votação da proposta de emenda constitucional (PEC) que acaba com a escala 6x1. Com isso, a expectativa é que a votação em primeiro e segundo turnos ocorra nesta quarta-feira.

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