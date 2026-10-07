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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro: Vamos indicar homens e mulheres para STF, diferente do atual governo

Candidato voltou a falar sobre o trabalho que pretende fazer para "redemocratização" do País

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Flavio Bolsonaro disse que pretende indicar mulheres para vagas abertas no Supremo Tribunal Federal (STF)Flavio Bolsonaro disse que pretende indicar mulheres para vagas abertas no Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Sergio Lima/AFP

O senador e candidato ao Palácio do Planalto pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, disse nesta quarta-feira, 7, que, caso eleito, irá indicar mulheres para vagas abertas no Supremo Tribunal Federal (STF) durante seu governo "diferente do que o atual governo fez".

"Para o STF principalmente, que respeitem a Constituição, precisamos de pessoas ponderadas e preparadas, homens e mulheres Mulheres sendo indicadas pelo Flávio Bolsonaro, diferente do atual governo, que diz defender as mulheres, mas demitiu três ministras mulheres, não indicou nenhuma ministra para o STF", afirmou durante fala em evento de anúncio de apoio do partido Republicanos à sua eleição.

Flávio voltou a falar sobre o trabalho que pretende fazer para "redemocratização" do País, por meio de aprovação de propostas de emendas constitucionais (PECs) no Congresso e apoio no Supremo.

"A gente tem que redemocratizar porque as instituições têm que voltar a ser respeitadas. Olha o que o povo brasileiro falou nas urnas. Olha o Congresso Nacional que será configurado a partir de janeiro. Acho que nenhum um presidente da República com meu perfil casou tanto com um Congresso como esse de centro-direita, em que a maioria está ali estabelecida por identidade programática", disse.

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