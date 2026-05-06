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Pesquisa eleitoral Flávio Bolsonaro vence em SP, RJ e mais 3 Estados, e Lula, em 4; há empate em MG Genial/Quaest ouviu 11.646 eleitores distribuídos por dez Estados do País

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) supera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno com eleitores de cinco Estados, enquanto petista vence o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em quatro, aponta levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral nos Estados divulgado nesta quarta-feira, 6.

Segundo a pesquisa, dos dez Estados avaliados, só houve empate técnico em Minas Gerais. Entre os mineiros, Lula registrou 39% de preferência, e Flávio, 36%, com 20% de votos em branco e nulos e 5% de indecisos. Apesar da vantagem numérica do presidente, há empate técnico dentro da margem de erro, de três pontos porcentuais. Minas Gerais é conhecido por ter resultados locais convergentes com os nacionais nas eleições presidenciais desde a redemocratização.

Com exceção de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do País, Flávio Bolsonaro vence Lula nos principais palanques estaduais, São Paulo e Rio de Janeiro. Já Lula lidera contra o senador do PL em Estados da região Nordeste e no Pará.

A Genial/Quaest ouviu 11.646 eleitores distribuídos por dez Estados do País. A margem de erro entre os eleitores de São Paulo é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Para os demais Estados, a margem de erro é de três pontos porcentuais O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

A maior vantagem de Flávio Bolsonaro é entre eleitores do Rio Grande do Sul. Entre os gaúchos, o filho de Jair Bolsonaro tem 26 pontos porcentuais de vantagem na simulação de segundo turno. A segunda maior vantagem do senador também é num Estado na região Sul, o Paraná, onde Flávio Bolsonaro registra 50% de preferência contra 30% de Lula em um eventual segundo turno, com 12% de brancos e nulos e 8% de indecisos.

Em São Paulo, o senador tem 47%, e Lula, 35%, com 4% de indecisos e 14% de brancos e nulos. Já a maior vantagem do presidente é no eleitorado da Bahia, onde o petista registrou 55% de preferência, e o pré-candidato do PL, 22%, com 15% de votos brancos e nulos e 8% de indecisos.

Zema vai melhor em MG, mas empata com Lula, e Caiado lidera em Goiás

Romeu Zema, do Novo, não supera Lula em nenhum dos cenários estaduais avaliados. Ele registra seu melhor desempenho em Minas Gerais, que governou de 2019 a 2026. Entre os mineiros, Zema tem 38% e Lula, 37%, com 20% de votos brancos e nulos e 5% de indecisos, configurando empate técnico. Em mais quatro Estados, Zema e Lula empatam tecnicamente, enquanto o petista o supera entre os eleitores de outros cinco locais.

Lula perde entre os goianos, que preferem o ex-governador Caiado ao presidente por 51% a 26% dos votos em um eventual segundo turno, com 16% de votos brancos e nulos e 7% de indecisos. Há empate técnico em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Nos outros seis Estados avaliados, Lula supera o goiano.

As pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-01368/2026, BR-01347/2026, BR-06915/2026, BR-08703/2026, BR-09928/2026, BR-03473/2026, BR-00430/2026, BR-01656/2026, BR-01755/2026 e BR-06207/2026.



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