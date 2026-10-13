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Eleições 2026 Flávio Bolsonaro visita o pai em prisão domiciliar a 12 dias do segundo turno Senador conservador obteve na segunda-feira (12) autorização do Supremo Tribunal Federal para visitar pessoalmente o ex-mandatário (2019-2022), com a condição de que o encontro não tenha fins políticos nem eleitorais

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, visitou nesta terça-feira (13), em prisão domiciliar, seu pai, o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, depois de receber autorização judicial, às vésperas do segundo turno contra Lula.

O senador conservador obteve na segunda-feira (12) autorização do Supremo Tribunal Federal para visitar pessoalmente o ex-mandatário (2019-2022), com a condição de que o encontro não tenha fins políticos nem eleitorais.

Flávio entrou em comboio na residência do pai, em Brasília, onde cumpre a pena de 27 anos, observaram jornalistas no local, incluindo correspondentes da AFP.

O parlamentar, de 45 anos, disputará o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de outubro, após obter 47% dos votos no primeiro turno, contra 45% do candidato de esquerda, que busca um quarto mandato.

Jair Bolsonaro, de 71 anos, é uma figura central da direita brasileira e sua imagem está sempre presente nas manifestações públicas do filho, que promete anular sua condenação se for eleito presidente.

O candidato estava proibido de visitá-lo desde julho, por ter divulgado uma carta de apoio de seu pai à campanha durante uma transmissão no YouTube.

Esse ato foi considerado pelo ministro Alexandre de Moraes uma violação das restrições impostas ao ex-presidente para se manifestar nas redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Ao autorizar a visita desta terça-feira, o ministro proibiu Flávio Bolsonaro de divulgar qualquer manifesto ou declaração de seu pai.

Jair Bolsonaro cumpre pena em casa por motivos de saúde decorrentes da facada que sofreu em 2018, durante a campanha em que foi eleito presidente. Ele foi condenado por planejar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022.

Os brasileiros elegeram um Congresso de maioria conservadora que poderá aprovar a Lei de Anistia que Flávio Bolsonaro prometeu impulsionar para o pai, assim como para centenas de manifestantes condenados pelo ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em janeiro de 2023.

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