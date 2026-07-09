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eleições 2026 Flávio Bolsonaro volta ao Brasil, diz estar aberto ao diálogo e espera apoio de Michelle Declaração ocorreu após sinalização de reconciliação orquestrada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O pré-candidato a presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse estar aberto ao diálogo e "esperando o tempo suficiente" para o apoio da ex-primeira-dama Michelle à sua campanha. Segundo o senador, a direita deve estar unida para enfrentar o PT nas eleições. As declarações ocorreram ocorreram nesta quinta-feira no retorno da viagem de Flávio aos EUA.

— Eu estou sempre aberto aqui a conversar, sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque tenho certeza que a Michelle pensa igual a mim. Ninguém aguenta mais quatro anos de PT. O Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. No final das contas tem que estar todo mundo junto para combater esse inimigo do Brasil, que é o atual governo — disse o pré-candidato no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A declaração ocorreu depois do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar ontem que a direita precisa “se entender melhor” para vencer as eleições presidenciais e fez um apelo por unidade entre os aliados do campo conservador. Ele afirmou acreditar que o cenário político ainda poderá sofrer mudanças antes do início oficial da campanha e anunciou que pretende atuar pessoalmente para reaproximar os dois nas próximas semanas.

O conflito teve início durante as negociações em torno da vaga ao Senado no Ceará, após divergências entre os dois sobre a condução das articulações locais. A tensão se agravou depois que Michelle divulgou um vídeo com críticas ao enteado e culminou, na semana passada, com sua saída da presidência do PL Mulher.

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