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INVESTIGAÇÃO

Flávio Bolsonaro voltou dos EUA com a família e advogado em jato de Vorcaro que foi usado por Moraes

Amigo próximo do senador, Willer Tomaz era um dos donos cotistas da aeronave junto de empresa pertencente ao banqueiro

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Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PLFlávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL - Foto: Evaristo Sá/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua mulher, Fernanda, e as duas filhas do casal voaram em janeiro de 2025 da Flórida, nos Estados Unidos, a Brasília no jato pertencente a Daniel Vorcaro que meses depois, em agosto, foi usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sua esposa.

A aeronave tinha entre os donos cotistas a Prime You — empresa operadora do jato e da qual Vorcaro era um dos sócios — e o advogado Willer Tomaz, amigo próximo de Flávio que aparece como investigado no escândalo do INSS e também estava no voo.

Esta e ao menos outras quatro viagens de Flávio junto de Tomaz foram reveladas pelo Globo na semana passada. Nesta quarta-feira, a revista Piauí mostrou que o avião usado neste trecho entre os EUA e Brasília era o mesmo cedido por Vorcaro a Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barci, cujo escritório mantinha contratos milionários com o Banco Master.

Documentos analisados pelo Globo registram que Flávio e seus familiares embarcaram no Legacy 650 de prefixo PP-NLR, em Fort Lauderdale, na Flórida, no trecho de retorno realizado em 19 de janeiro.

A viagem ocorreu no fim de semana que antecedeu a posse de Donald Trump para seu segundo mandato, realizada em 20 de janeiro. Durante a passagem pela Flórida, Flávio e Willer estiveram juntos no Hard Rock Hotel & Casino, na região de Miami, como revelou à época o colunista Lauro Jardim, do Globo. O senador deixou os Estados Unidos na véspera da cerimônia.

O registro da viagem foi localizado pela PF na análise das comunicações de Willer. Um e-mail de 24 de janeiro de 2025 menciona o deslocamento do advogado e de sua família, assim como de Flávio e seus parentes.

 

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O voo no avião de Vorcaro não foi um episódio isolado na relação entre Flávio e Willer. Conforme O Globo revelou, a PF identificou ao menos cinco viagens internacionais feitas em conjunto pelos dois no primeiro semestre de 2025, que incluíram deslocamentos aos EUA, África do Sul, Portugal e França.

A identificação das viagens foi possível após investigadores vasculharem o celular e a caixa de e-mails de Willer, onde encontraram fotografias, reservas, registros de voos e aluguel de veículo. Procurado anteriormente pelo Globo sobre os deslocamentos, Flávio afirmou manter com Willer uma “relação de amizade legítima” e disse que “qualquer tentativa de insinuar irregularidade a partir dessa afinidade pessoal é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos”.

Willer, por sua vez, afirmou que as viagens são de “caráter estritamente privado” e decorrem de uma relação de amizade com Flávio. O advogado entrou na mira da PF no âmbito das investigações sobre o escândalo do INSS. Ele foi alvo de uma operação sob suspeita de manter uma estrutura de apoio formada por empresas e operadores financeiros para lavar ou ocultar recursos que, segundo os agentes, seriam provenientes de desvios ilegais de aposentadorias. Willer alega que não é investigado.

Vorcaro permaneceu como sócio direto da Prime You até setembro de 2025. Willer afirmou que contratou os serviços da empresa como cliente e que desconhecia a participação do banqueiro na sociedade.

Voo de Moraes
O PP-NLR é o mesmo avião usado meses depois por Moraes e Viviane Barci. Um vídeo revelado no último domingo pelo colunista Lauro Jardim mostra o casal desembarcando do jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, em 22 de agosto de 2025.

A certidão do Registro Aeronáutico Brasileiro obtida pelo Globo identifica o PP-NLR como um Embraer EMB-135BJ, modelo comercialmente conhecido como Legacy 650. No registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tem como proprietária a Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., e como operadora a Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços Ltda.

A documentação da Anac mostra ainda que a Fraction 024 e a Prime Aviation firmaram, em dezembro de 2022, um contrato de administração, cessão de uso e compartilhamento do avião. Pelo acordo, a Prime ficou responsável pela administração e operação da aeronave.

A Polícia Federal trata Vorcaro como o verdadeiro dono da Prime You. Em relatório de março deste ano, os investigadores registram que, embora uma outra pessoa apareça formalmente à frente da empresa, ele atuaria como “laranja” do banqueiro, que seria o proprietário de fato do negócio.

A ligação de Vorcaro com o jatinho aparece também nas investigações da PF sobre os contratos do Banco Master com o escritório de Viviane. Segundo o material revelado pelo Globo, um documento de contrato de R$ 50 milhões previa que parte do pagamento ao escritório fosse feita com participações em um jato e um helicóptero. Uma das participações oferecidas por Vorcaro era justamente na Fraction 024, empresa que aparece no registro da Anac como proprietária do PP-NLR. Moraes e a defesa do escritório de Viviane afirmam que esse segundo contrato jamais existiu ou foi assinado.

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