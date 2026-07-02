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ELEIÇÕES 2026 Flávio busca aliada de Michelle, pivô de crise no Ceará, para estancar desgaste na campanha Senador intensifica gestos à Priscila Costa após rompimento com a ex-primeira-dama

Enquanto a reconciliação com Michelle Bolsonaro segue distante, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu uma nova frente para tentar reduzir o desgaste provocado pela crise. O senador passou a investir na aproximação com a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL-CE), principal aliada da ex-primeira-dama no Ceará e personagem central do conflito que detonou o racha entre madrasta e enteado.

Na avaliação de aliados, preservar a relação com Priscila pode representar o caminho mais viável para reabrir um canal de diálogo com Michelle e evitar que o rompimento produza novos efeitos sobre a pré-campanha presidencial.

Nos últimos dias, Flávio passou a fazer sucessivos gestos à vereadora. Segundo interlocutores, o senador tem repetido a aliados que gosta muito de Priscila, considera injusto que ela tenha sido colocada no centro da disputa e chegou a defender, em conversas internas, que ela permanecesse à frente do PL Mulher após a saída de Michelle.

A avaliação era de que mantê-la no comando do segmento feminino funcionaria como um gesto de boa vontade à ex-primeira-dama e poderia ajudar a criar um ambiente para uma futura reaproximação. A hipótese, porém, foi descartada porque o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, já havia decidido deixar a presidência da estrutura vaga até depois das eleições.

Como mostrou o GLOBO, a direção do PL optou por dividir temporariamente o comando do PL Mulher entre as presidentes estaduais, adiando qualquer definição sobre a sucessão de Michelle.

Oficialmente, a justificativa é que nenhuma dirigente reúne hoje o capital político da ex-primeira-dama e que uma substituição imediata abriria um novo foco de disputa interna. Aliados de Michelle, por outro lado, afirmam que a solução também evitou que Priscila, atual primeira vice-presidente do PL Mulher, assumisse automaticamente o comando nacional da estrutura.

Apesar disso, a vereadora continuará exercendo papel de destaque no segmento feminino. Priscila passará a cumprir parte das viagens e compromissos que estavam previstos para Michelle Bolsonaro, tornando-se a principal representante do PL Mulher nas agendas partidárias. Nesta quarta-feira, ela se reuniu com Valdemar para tratar da transição da estrutura.

A aproximação ficou evidente também na primeira agenda da pré-campanha após a saída de Michelle do PL Mulher. Na reunião organizada por Flávio para apresentar o programa Brasil por Elas, Priscila ocupou lugar de destaque entre as lideranças presentes e foi uma das poucas convidadas a discursar.

Sem mencionar a crise, fez um aceno público ao presidenciável.

— O governo do presidente Jair Bolsonaro deixou um legado de defesa das mulheres, e tenho certeza de que você vai levar este legado adiante.

Na sequência, ao abordar o aumento dos casos de feminicídio no Ceará, afirmou que, em um eventual governo Flávio, "as mulheres vão estar unidas e participando". Nas redes sociais, ao publicar o encontro, ela ainda manifestou seu apoio "desde sempre" a Flávio.

Nos bastidores, as atitudes foram interpretadas por integrantes da campanha como um importante sinal de distensão. A avaliação de aliados de Flávio é que a presença de Priscila e o tom adotado pela vereadora demonstraram que a crise com Michelle não contaminou toda a sua rede de apoiadores e que ainda existe espaço para reconstruir pontes com pessoas do entorno da ex-primeira-dama.

Pivô da crise

A aproximação chama atenção porque foi justamente a disputa envolvendo Priscila que deu origem ao conflito entre Michelle e Flávio. A ex-primeira-dama defendia que a vereadora fosse candidata ao Senado pelo Ceará, enquanto o senador conduziu negociações que abriram espaço para uma composição com o grupo do deputado André Fernandes (PL-CE). O movimento foi interpretado pelo entorno de Michelle como uma derrota política imposta pelo enteado e marcou o estopim da deterioração da relação entre os dois.

Apesar do desgaste, Priscila preservou a interlocução com ambos os lados. Aliada de Michelle, ela foi indicada pela própria ex-primeira-dama para a vice-presidência do PL Mulher e seguirá representando o segmento feminino da legenda em parte das agendas partidárias. Ao mesmo tempo, fez questão de prestigiar o primeiro encontro organizado por Flávio para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino e dirigiu elogios públicos ao presidenciável.

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