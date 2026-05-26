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BRASIL Flávio busca foto com Trump para tentar virar página da crise por mensagens com Vorcaro Possível agenda na Casa Branca é tratada dentro do PL como chance de recuperar iniciativa política após semanas de desgaste

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenta viabilizar nesta terça-feira, em Washington, uma agenda com o presidente americano Donald Trump num movimento tratado dentro da pré-campanha presidencial do senador como uma tentativa de virar a página da crise envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master.

O encontro não aparece oficialmente confirmado pela Casa Branca, mas aliados do senador afirmam que a reunião está prevista para a tarde desta terça e vinha sendo articulada por interlocutores ligados ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, com participação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos.

Segundo relatos feitos ao Globo, Flávio se reuniu com Eduardo na segunda-feira, em Washington, para alinhar os detalhes da possível agenda e discutir a estratégia política da viagem.

Nos bastidores do PL, a expectativa em torno do encontro passou a ser tratada como uma das principais apostas da campanha para tentar interromper o ciclo de desgaste provocado pela sucessão de revelações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro ligada ao entorno de Eduardo nos Estados Unidos.



Mensagens entre Flávio e Vorcaro reveladas pelo portal "Intercept Brasil" mostram que o senador pediu verbas ao banqueiro para financiar o filme. Uma planilha indica que R$ 61 milhões teriam sido efetivamente repassados.

Aliados do senador avaliam que uma eventual imagem de Flávio ao lado de Trump ajudaria a reforçar a associação internacional do filho de Jair Bolsonaro ao trumpismo justamente num momento em que a pré-campanha enfrenta pressão crescente dentro da própria direita e passou a conviver com discussões sobre alternativas presidenciais ao senador, como Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).





A leitura dentro da campanha é que, caso a agenda aconteça, Flávio voltaria ao Brasil fortalecido politicamente após semanas em que o noticiário foi dominado pela crise envolvendo Vorcaro, mensagens, áudios e discussões sobre o Banco Master. Interlocutores afirmam que a foto ao lado de Trump teria impacto importante junto à militância bolsonarista, ao eleitorado conservador e até dentro do próprio PL, onde aliados passaram a demonstrar preocupação crescente com a viabilidade da candidatura presidencial do senador.

Ao mesmo tempo, auxiliares admitem reservadamente que um eventual naufrágio da reunião também teria impacto político negativo. O temor no entorno de Flávio é que a viagem acabe transmitindo a imagem de que o senador tentou usar a aproximação com Trump para recuperar força política em meio à crise, mas não conseguiu concretizar a agenda.

Esse receio aumentou nos últimos dias diante das negociações conduzidas por Trump sobre um possível acordo envolvendo o Irã, tema que passou a dominar a agenda internacional da Casa Branca.

No fim de semana, o presidente americano chegou a cancelar participação no casamento do próprio filho para permanecer em Washington acompanhando as negociações diplomáticas.

Além da possível reunião com Trump, Flávio também deve ter encontros com integrantes do Departamento de Estado e interlocutores ligados ao Partido Republicano.

Segundo integrantes da campanha, as conversas previstas nos Estados Unidos incluem temas ligados à cooperação em segurança pública, combate ao crime organizado, investimentos em minerais críticos e discussões sobre tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras.

Flávio deve retornar ao Brasil na quinta-feira. Na sexta, o senador tem agenda prevista em Curitiba.

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