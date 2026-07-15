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Eleições 2026 Flávio: Caiado, Zema e Flávio se atacarem é um desserviço, não vou me prestar a esse papel Flávio reafirmou esperar ir para o segundo e, que nesse, caso, precisará do apoio dos adversários de mesmo espectro

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou nesta quarta-feira (15) a defender união da centro-direita e disse que "não vai se prestar ao papel" de criticar adversários à Presidência, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

"Atacando o Flávio, ou o Flávio atacando o Caiado, ou o Caiado atacando o Zema, acho isso um desserviço e não vou me prestar a esse papel. Vou ficar defendendo o que eu acredito, as propostas que eu tenho", declarou, em entrevista ao podcast Flow.

Flávio reafirmou esperar ir para o segundo e, que nesse, caso, precisará do apoio dos adversários de mesmo espectro. "Não vou ficar aqui atirando em todo mundo, porque na minha cabeça, sei que mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que estar junto contra o PT. Não faz sentido a gente atacar um ou outro no espectro da centro-direita pensando em poder pensando em quem vai para o segundo turno", falou.

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