Flávio chama Moraes de "ser abjeto" e diz que Bolsonaro precisa de cuidados fora da prisão
Em seu perfil no X, o parlamentar, que anunciou sua pré-candidatura ao Planalto no ano que vem, alegou que seu pai tem até o risco de um AVC "em função das complicações em sua saúde"
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu hoje, 1º, à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede da Polícia Federal em Brasília (DF), sustentando que o ex-chefe do Executivo precisa de cuidados que não podem ser garantidos em uma prisão.
Mais cedo, Moraes negou um pedido da defesa de Bolsonaro para concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-chefe do Executivo. O ministro determinou que, assim que o ex-presidente tenha alta do Hospital DF Star, ele seja encaminhado para a superintendência da Polícia em Brasília, para voltar a cumprir sua pena de 27 anos de prisão.
No despacho, Moraes apontou que, "diferente do que alegou a defesa", o quadro de saúde de Bolsonaro melhorou. Flávio sustentou que a decisão está "cheia de sarcasmo".
"Até quando Moraes terá procuração para praticar tortura", escreveu. "Leia o laudo, ser abjeto", completou, em referência ao documento que, segundo o senador, é "claro" em apontar que o ex-presidente "precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos em uma prisão".