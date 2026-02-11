A- A+

ELEIÇÕES 2026 Flávio compara Lula a 'Opala velho' e diz contar com Tarcísio 'de corpo e alma' na eleição Senador participou de painel com empresários organizado pelo banco BTG Pactual, em São Paulo, nesta quarta (11)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente nas eleições de 2026, comparou o presidente Lula a um “Opala velho” e disse contar com o apoio “de corpo e alma” do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nos próximos meses para derrotar o PT. Ele participou, na tarde desta quarta-feira, 11, de um painel com empresários paulistas organizado pelo banco BTG Pactual.

— O Lula é um produto vencido de verdade, se comparar o Lula a um carro, ele é um Opala velhão, com câmbio manual, que já foi bonito, mas hoje não leva para lugar nenhum. E ainda bebe pra caramba. A gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Descontrolou completamente as contas — alegou o político, que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por golpismo, para representá-lo na eleição, a contragosto de lideranças do Centrão e setores antipetistas moderados.

Flávio comemorou ainda o resultado da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta, que mostra o encurtamento da distância para Lula em simulações de segundo turno, ainda que com oscilações dentro da margem de erro. O senador declarou que o pleito será vencido “com o cérebro, não com o fígado” e que os números denotariam um “crescimento rápido, consistente e irreversível” das suas chances nas urnas. Ele aposta nos palanques estaduais, como em São Paulo, para reverter a desvantagem atual para o petista.

— Acho que teve um ruidozinho no começo, mas agora a poeira já baixou bastante. O Tarcísio já manifestou publicamente, em diversas oportunidades, que está com a gente nesse projeto, como nunca duvidei que estivesse. Se Deus quiser, ele vai ser um governador reeleito em primeiro turno, e nós vamos ter palanques importantes que não tivemos em 2022 — afirmou Flávio.

— O que eu aguardo do Tarcísio é que a gente possa estar com o mesmo clima da eleição de 2022, só que agora com a minha figura, ao invés da figura do meu pai. Se a gente já está desse tamanho todo nas pesquisas sem ter esses atores importantes de corpo e alma nessa pré-campanha, imagina quando começar a campanha de verdade, com todas as pessoas juntas no mesmo palanque — ele completou.

