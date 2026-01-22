Qui, 22 de Janeiro

ELEIÇÕES 2026

Flávio compartilha publicação favorável à flexibilização de posse e porte de armas

A flexibilização da posse e porte de armas foi uma das bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu governo

Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai como candidato a presidente pelo PL  - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, compartilhou nesta quinta-feira, 22, uma publicação que defende a flexibilização do porte e posse de armas de fogo. A publicação é do instrutor de tiro Bene Barbosa e foi republicada por Flávio.

"De todos os possíveis candidatos, o @flaviobolsonaro é o único que sempre teve uma posição muito clara sobre isso: favorável à posse e ao porte de armas", afirmou Bene Barbosa em seu perfil no Instagram.

A flexibilização da posse e porte de armas foi uma das bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu governo. Flávio tem reafirmado algumas ideias do pai na área de segurança pública, como o endurecimento de penas, além de defender a construção de presídios como solução para amenizar o crime organizado no Brasil.

