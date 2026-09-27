Flávio confirma ida a debate da Globo, chama Lula para confronto e critica decisão sobre bets
Candidato do PL criticou MP de Lula que derrubou bets e defendeu diferenciação entre apostas e cassino online
O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou neste domingo, 27, em Goiânia, que irá ao debate presidencial da TV Globo, na próxima quinta-feira, 1º de outubro.
Até aqui, Flávio, assim como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não compareceram a nenhum encontro entre os candidatos. Flávio aproveitou para chamar Lula para o confronto.
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"Vamos no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele (Lula) que lute. Eu quero ir para lá para poder debater com ele. Então, estou chamando Lula para o debate. 'Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar verdade na sua cara'", disse Flávio em entrevista a jornalistas
Crítica à decisão de Lula sobre bets
Ao longo do evento, Flávio Bolsonaro voltou a comentar a decisão do governo Lula de proibir as bets no País.
O candidato do PL defendeu que se diferencie apostas esportivas de cassinos online, como o "jogo do tigrinho" e criticou a medida adotada.
Segundo ele, a MP do governo Lula é prejudicial ao mercado e aos usuários e coloca em risco a publicidade de clubes e Copa do Mundo de futebol feminino no ano que vem.
Vizinhos de prédio durante discurso
Em determinado momento do discurso no evento, Flávio chegou a pedir a ajuda da polícia após provocações de um grupo em um prédio diante do local do evento.
"Se alguém souber qual o apartamento desse meliante, passa para a polícia pois ele está colocando a vida de pessoas em risco aqui".
Flávio sugeriu que teria sido arremessado algum "artefato" no público, sem dizer o que teria sido.