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encontro Flávio confirma visita a Vorcaro em casa quando ex-banqueiro estava em prisão domiciliar Confirmação ocorreu após ele se reunir nesta terça-feira (19) com integrntes do PL

Pré-candidato à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter visitado o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, no fim do ano passado. A visita ocorreu na casa do executivo, em São Paulo, quando ele estava em regime de prisão domiciliar após ser detido pela primeira vez, em 17 de novembro.

A confirmação ocorreu após ele se reunir nesta terça-feira (19) com integrntes do PL. O encontro foi marcado como mais uma tentativa do partido de reorganizar a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) depois da crise provocada pela divulgação de mensagens e áudios em que o senador cobra recursos do banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro.

Depois de passar os últimos dias em reuniões reservadas com Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho, Flávio reuniu cerca de 70 deputados e senadores do partido em Brasília num momento em que aliados ainda demonstram incômodo com a condução política do caso e com a forma como o senador reagiu publicamente às revelações.

Estiveram presentes Rogério Marinho, Valdemar, além dos líderes do partido no Congresso, Sostenes Cavalcante e Carlos Portinho, o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes e o senador Efraim Filho.

Nos bastidores, integrantes do PL avaliam que houve desencontro de versões, respostas improvisadas e falta de alinhamento entre aliados próximos do senador. Parte do desgaste interno veio do fato de Flávio ter negado inicialmente relação com Vorcaro antes de admitir pedidos de recursos para o filme. Também causaram ruído falas divergentes de integrantes ligados à produção do longa, como Mario Frias (PL-SP), que chegou a negar financiamento do banqueiro ao projeto enquanto o próprio Flávio já reconhecia os aportes.

A entrevista concedida pelo senador à GloboNews na última semana também virou alvo de críticas reservadas dentro do partido. A avaliação de aliados é que Flávio não conseguiu explicar o caso de forma clara e acabou ampliando dúvidas sobre a relação com Vorcaro ao responder no “calor do momento”, sem uma estratégia de comunicação fechada.

O episódio gerou desconforto inclusive entre aliados da família Bolsonaro. O influenciador Paulo Figueiredo, próximo de Eduardo Bolsonaro, afirmou publicamente que a oposição enfrenta um problema de “comunicação e política”. Já Eduardo admitiu em uma transmissão ao vivo que o grupo demorou a reagir justamente para evitar contradições.

A ordem agora dentro do PL é reorganizar a ofensiva política e evitar que Flávio fique acuado pela crise. O entorno do senador defende ampliar agendas públicas, reforçar viagens pelo país e intensificar encontros com empresários. Ele viaja para São Paulo nesta quarta-feira onde deve ter encontros com a Faria Lima.

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