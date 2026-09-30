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Eleições 2026 Flávio critica ligação de Lula para Dino durante evento no Pará Candidato à Presidência questionou relação entre presidente e ministro do STF após telefonema feito antes da sanção de projeto de autoria de Dino

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) criticou, nesta terça-feira, o telefonema feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante uma agenda no Pará. Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que Lula teria tratado o magistrado “como se fosse um político subordinado de seu governo” e questionou a relação entre os dois.

“Será que Dino continua sendo subordinado do Lula no STF”, escreveu Flávio.

O telefonema entre o petista e o ministro ocorreu na segunda-feira, durante uma visita do primeiro ao complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, em Belém. Antes de sancionar um projeto de lei apresentado por Dino quando ele ainda era senador, o presidente decidiu ligar para o ministro e afirmou que não queria assinar a medida sem antes falar com ele.

Durante a ligação, acompanhada pelas pessoas presentes no evento e transmitida ao vivo, Lula pediu que Dino explicasse ao público a importância da proposta.

— Flávio? É o Flávio? Coloca no vivo a voz. Ô, Flávio! — disse Lula, ao iniciar a conversa.





Dino respondeu ao presidente, mas a ligação caiu pouco depois, antes que ele conseguisse falar sobre o projeto.

Na publicação desta terça-feira, Flávio Bolsonaro também relacionou o episódio à composição futura do Supremo. O senador afirmou que o próximo presidente da República poderá indicar ao menos quatro ministros para a Corte e disse que pretende evitar novas nomeações de magistrados com perfil semelhante ao de Dino e de Alexandre de Moraes.

“Não vamos deixar que mais 4 Dinos ou 4 Moraes integrem essa instituição tão importante para a democracia. Vamos proteger o SFT”, concluiu.

Ontem, lula ligou para Flávio Dino como se fosse um político subordinado de seu governo.



Será que Dino continua sendo subordinado do lula no STF?



O próximo presidente do Brasil indicará pelo menos mais 4 ministros para o STF.



Não vamos deixar que mais 4 Dinos ou 4 Moraes… pic.twitter.com/lKwBCRQWLE — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 29, 2026

Dino foi indicado por Lula ao STF em 2023, depois de ter comandado o Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do terceiro mandato do petista. Antes disso, foi governador do Maranhão, deputado federal e senador. Ele tomou posse no Supremo em fevereiro de 2024.

A oposição ao governo Lula tem feito críticas recorrentes ao ministro e questionado sua proximidade anterior com o presidente e com integrantes do governo. A passagem de Dino pelo Executivo, no entanto, antecedeu sua posse no STF, onde os ministros têm garantias constitucionais de independência no exercício do cargo

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