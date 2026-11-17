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Supremo Tribunal Federal Flávio critica Moraes por barrar visita de Marinho a Bolsonaro sobre eleição no Senado Aliados planejavam recorrer ao ex-presidente para unificar oposição contra Alcolumbre

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta terça-feira (16) a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impediu Rogério Marinho (PL-RN) de visitar Jair Bolsonaro para discutir a eleição à presidência do Senado. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio contestou a restrição e a associou à candidatura de Marinho, que busca reunir o apoio da oposição contra a reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP).

"Nossa última trincheira é o Congresso, em especial o Senado Federal. Daí o medo do sistema com a candidatura de Rogério Marinho", afirmou Flávio.

A manifestação ocorre um dia depois de Moraes negar os pedidos de visita de Marinho, da senadora Tereza Cristina (PP-MS), também pré-candidata à presidência do Senado, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O ministro considerou que os encontros permitiriam a participação de Bolsonaro nas negociações partidárias, apesar da suspensão de seus direitos políticos em razão da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Flávio argumentou que a perda dos direitos políticos impede o ex-presidente de votar ou disputar eleições, mas não de manifestar opiniões ou receber parlamentares.

"Isso não tem absolutamente nada a ver com a proibição de ter opinião política ou de receber visitas de parlamentares. Jair Bolsonaro deve ser o único brasileiro que tem essa vedação", disse.

Disputa pelo Senado

Como mostrou o GLOBO, a decisão frustrou os planos de aliados de Marinho e Tereza Cristina de recorrer a Bolsonaro para arbitrar a disputa pela presidência do Senado. A expectativa era que o ex-presidente ouvisse os dois pré-candidatos, avaliasse suas contagens de votos e ajudasse a construir um acordo para evitar a divisão da oposição.

Aliados consideravam que uma manifestação de Bolsonaro daria respaldo político à escolha e facilitaria a transferência de apoios para o candidato escolhido, além de conter resistências internas.

Marinho, que coordenou a campanha presidencial de Flávio, foi lançado oficialmente pelo PL e conta com o apoio da direção partidária. Tereza mantém a pré-candidatura e busca adesões entre parlamentares do centro, além do núcleo bolsonarista.

Os dois estabeleceram um entendimento para evitar que cheguem à votação de fevereiro como adversários. Pelo acordo em discussão, deverão comparar suas contagens de votos na segunda quinzena de janeiro, quando um deles abriria mão da candidatura.

Ao negar as visitas, Moraes afirmou que a prisão domiciliar não permite que a residência do ex-presidente seja utilizada para articulações partidárias. Apesar da decisão, aliados avaliam que Bolsonaro ainda poderá transmitir suas opiniões por meio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e do filho Carlos Bolsonaro (PL-SC), ambos eleitos para o Senado e com acesso ao ex-presidente.

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