Flávio critica Moraes por prisão de Bolsonaro, rejeita cobranças sobre 2026 e insiste em vigília

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou um vídeo nas redes sociais neste sábado para criticar a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo pedido de prisão, e também usou o vídeo para comentar o cenário político de 2026, insistindo na tese de que o ex-presidente não deveria apontar um nome como herdeiro político ainda. Flávio também classificou como “canalhas” todos aqueles que cobram essa definição.

— Não adianta perseguir hoje quem é colocado como possível sucessor do presidente Bolsonaro na eleição no ano que vem. Porque cada um que vocês atacarem agora a população vai saber que são vocês querendo interferir nas eleições. Quem falar agora de sucessão do presidente Bolsonaro é canalha. O momento não é de discutir isso, é de dar suporte a um cara que está doente dentro do cárcere, é o momento é de mostrar de quem o povo está ao lado, que é ao lado do Bolsonaro — afirmou.

Em outro momento do vídeo, Flávio nega que ele próprio seja uma opção para disputar a Presidência:

–Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição no Senado no meu estado se assim o partido decidir. Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê?

A decisão de Moraes afirma que a tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro foi violada pouco depois da meia-noite deste sábado. Além disso, o despacho cita uma vigília convocada para esta noite por Flávio para a porta do condomínio onde o ex-presidente mora. O senador voltou a convocar a vigília após a prisão do pai.

– Não vamos temer nada e nem ninguém. Hoje, sete da noite, eu te espero lá, vem com a gente para continuar lutando pelo nosso Brasil. A Constituição está do nosso lado, é nosso direito orar, rezar, nos mobilizarmos para defender aquilo que a gente acredita que seja o melhor para o nosso país. Não tem caneta nenhuma que vai me impedir ou impedir milhões de brasileiros de seguirem lutando pelo seu país, de seguirem lutando para Bolsonaro estar livre.

Ao falar sobre os motivos que levaram à prisão do pai, o senador negou que a manifestação convocada por ele teria relação com uma estratégia para fazer com que o ex-presidente fugisse.

– Se é que é verdade, que houve alguma tentativa, alguém mexeu, teve algum problema com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, às 00h08 de hoje, sábado. A vigília que convoquei foi para as 19 horas de hoje. Tem algum sentido manipular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir? O que é humanamente impossível de acontecer com todo o aparato que Alexandre de Moraes colocou para cercar o cativeiro de Bolsonaro.

Prisão preventiva

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado pela Polícia Federal por determinação de Moraes. A decisão foi tomada porque o magistrado considerou que havia risco de fuga e não existiam mais condições para manter a prisão domiciliar.

Segundo os advogados, a cronologia dos fatos — que inclui a representação da Polícia Federal feita no dia 21 — demonstraria que a medida não se justifica. A defesa argumenta que a Constituição assegura o direito de reunião, “em especial para garantir a liberdade religiosa”, e contesta a afirmação do ministro sobre risco de evasão.

A prisão é preventiva e não está relacionada com a execução da condenação pela tentativa de golpe de Estado. No caso da trama golpista, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há prazo para a apresentação de recursos.

No pronunciamento de hoje, Flávio também comentou sobre a situação do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e é réu no STF por tentar agir junto às autoridades americanas por sanções ao Brasil e autoridades brasileiras.

– Eduardo Bolsonaro denuncia os abusos de Alexandre de Moraes para o mundo e o que ele (Moraes) faz? Bloqueia as contas do Eduardo Bolsonaro, da sua esposa, pega, quer sua extradição de volta para o Brasil, quer ele em cativeiro. “O preso é meu, quero ele aqui sob domínio”’. O Eduardo não tem nenhuma ascendência sobre o presidente Donald Trump.

O parlamentar também disse que a direita não sai enfraquecida com a prisão.

– Tenho uma péssima notícia a dar a todos, não vão silenciar esse movimento. A última coisa que a gente vai fazer é desistir do Brasil. Podem continuar vindo com covardias. Eu estou vendo muito claro, por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes, usando mais uma vez um filho para tentar culpar da prisão do pai.

