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Família Bolsonaro Flávio critica post de Michelle e nega presença em festa de Vorcaro Senador diz que ex-primeira dama pode estar "sendo induzida" no caso

Em meio à crise com Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nesta quarta-feira a uma publicação feita pela ex-primeira-dama nas redes sociais e afirmou que ela está “completamente equivocada” ao compartilhar um vídeo que, segundo ele, insinua sua participação em uma suposta festa promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

A declaração foi feita durante a primeira reunião da pré-campanha voltada exclusivamente ao eleitorado feminino, realizada um dia após Michelle deixar a presidência do PL Mulher.

Logo na abertura do encontro, Flávio procurou fazer um gesto de reaproximação. O senador agradeceu o trabalho desenvolvido por Michelle à frente do PL Mulher, afirmou que as portas da campanha permanecerão sempre abertas para a ex-primeira-dama e disse acreditar que os dois superarão o momento de tensão.

Na sequência, porém, criticou a publicação feita por ela na véspera e sugeriu que Michelle pode estar sendo influenciada por terceiros.

— Respeito demais a Michelle e tenho a convicção de que vamos superar esse momento difícil porque ela sabe que o Brasil não tem condições de mais anos de PT e sabe que a única alternativa é Flávio Bolsonaro. Quero parabenizar o trabalho da Michelle Bolsonaro, porque muitas mulheres se interessaram pela política pelo trabalho dela. Acho que o que ela fez ou ela está sendo induzida não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do (ex-governador) Garotinho insinuando que eu possa estar numa festa do Vorcaro, ela está completamente equivocada — afirmou.

Na sequência, o senador voltou a negar qualquer proximidade com o fundador do Banco Master além da relação envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro.

— A única relação que tenho com ele é o filme. Vocês não vão me ver em festinha de Vorcaro. Nunca entrei em avião de Vorcaro e nunca estive em festinha de astronauta — disse.

A publicação criticada por Flávio foi feita por Michelle na terça-feira, poucas horas antes de anunciar sua saída da presidência do PL Mulher. A ex-primeira-dama compartilhou, nos stories do Instagram, um vídeo do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos-RJ) sobre a chamada “festa das astronautas”, supostamente promovida por Daniel Vorcaro, acompanhado da frase “A verdade de Jesus Cristo vai prevalecer”. Embora o vídeo não citasse nominalmente o senador, integrantes da pré-campanha interpretaram a postagem como uma nova indireta, diante da relação pública entre Flávio e o banqueiro por causa do financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro.

A crise entre Flávio e Michelle se aprofundou na semana passada, quando Michelle publicou um vídeo afirmando ter sido “humilhada” pelo enteado.

Caso Paulo Figueiredo

Flávio também disse repudiar as declarações do influenciador Paulo Figueiredo, que disse que as mulheres "votam mal".

Flávio disse ter se sentido “ofendido” pela fala e afirmou que, se há resistência do eleitorado feminino, a responsabilidade é da própria campanha.

— Quero repudiar a fala do Paulo Figueiredo. Não concordo com o que ele falou. Ele não faz parte da nossa campanha. Ele trabalha e ajuda dos Estados Unidos, e é por isso que colocam no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade, mas tenho obrigação de dizer que me senti ofendido. Nunca ele poderia dizer que é culpa das mulheres. Se as pesquisas mostram que elas não estão votando conosco, é falta de competência minha. Temos que melhorar a nossa comunicação e mostrar que as nossas pautas são as que elas defendem. Temos que mostrar que nós somos o melhor — afirmou Flávio.

Um dia após Michelle deixar a presidência do PL Mulher, o senador reuniu parlamentares e lideranças da direita em Brasília, em um encontro esvaziado pela ausência da ex-primeira-dama e de suas principais aliadas.

Logo na abertura da reunião, Flávio fez um aceno a Michelle e procurou afastar um dos episódios que aprofundaram a crise. O senador agradeceu o trabalho da ex-primeira-dama à frente do PL Mulher, afirmou que as portas da campanha permanecerão sempre abertas para ela e defendeu a união da direita. Em seguida,

A reunião é fechada, mas participantes divulgaram vídeos nas redes sociais. Em vídeo nas redes sociais, Paulo Figueiredo afirmou que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras, já que as casadas tenderiam a acompanhar os votos dos marido.

— Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser, principalmente as feministas, que têm mais pentelhos, mas eu quero dizer a vocês: isso é estatística — complementou, sem citar a fonte da conclusão estatística.

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