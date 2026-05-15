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Vorcaro Flávio dá nova versão sobre contatos com Vorcaro e admite que pode haver vídeo enviado ao banqueiro Nova declaração ocorre um dia após aliados do senador relatarem surpresa e irritação com a revelação de áudio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou uma nova versão sobre possíveis contatos com o banqueiro Daniel Vorcaro e passou a admitir a possibilidade de surgirem novos registros de contato entre os dois. Após a crise provocada pela divulgação de um áudio em que pede apoio financeiro para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar havia minimizado a possibilidade de novos desdobramentos.

Flávio afirmou a aliados e integrantes da pré-campanha presidencial que o episódio envolvendo o filme “Dark Horse” teria sido o único contato relevante com Vorcaro, mas reconheceu nesta quinta-feira, em entrevista à CNN Brasil, que podem existir outros registros de interação com o banqueiro.

— Pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu posso ter enviado, algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo exclusivamente para tratar somente do filme. Então, não tem nada a esconder. Então, não vai ter surpresinha — afirmou o senador.

Flávio também relativizou a versão anterior de que teria tido contato limitado com o dono do Banco Master. Questionado sobre quantas vezes se encontrou com Vorcaro, respondeu:

— Não sei precisar quantas vezes, mas poucas vezes — concluiu.

A nova declaração ocorre um dia após aliados do senador relatarem surpresa e irritação com a revelação do áudio divulgado pelo The Intercept Brasil.

Segundo relatos de pessoas próximas à pré-campanha ouvidas pelo GLOBO, integrantes do entorno político de Flávio haviam questionado diretamente o senador, ainda antes da consolidação de sua candidatura presidencial, sobre eventual proximidade com Vorcaro ou com o Banco Master. Na ocasião, segundo os relatos, ele negou haver relação relevante entre os dois.

A divulgação da reportagem levou a cúpula da pré-campanha a convocar uma reunião de emergência para discutir os impactos políticos do episódio e definir uma estratégia de reação. Participaram das conversas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho e integrantes da equipe jurídica do parlamentar.

Como resposta à crise, Flávio divulgou uma nota em que reiterava que o pedido de dinheiro para o dono do Banco Master era de um filho pedindo “dinheiro privado para um filme privado” sobre o próprio pai.

Questionado sobre possíveis novos episódios que possam surgir envolvendo ele e Daniel Vorcaro, o senadro afirmou que seu contato com o banqueiro se deveu somente à tratativas relacionadas ao filme.

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