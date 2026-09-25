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Flávio descreve Willer Tomaz como amigo e fala em 'perseguição' por 'aparelhamento do Estado'

Em agenda no Rio de Janeiro, senador afirma que voo em aeronave de advogado foi uma viagem familiar e nega qualquer relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro

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O candidato do PL à presidência da República, Flávio BolsonaroO candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, voltou a dizer que a viagem que fez da Flórida a Brasília, em 19 de janeiro de 2025, não teve nada de irregular e que a situação estaria sendo usada para tentar "criminalizar relações pessoais".

Em agenda no Rio de Janeiro, ele reafirmou que a aeronave pertencia ao advogado Willer Tomaz, a quem descreveu como um amigo próximo e "respeitadíssimo", e disse que ele estaria sendo perseguido pelo "aparelhamento do Estado montado por Lula".

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"Ele está sendo perseguido, como várias pessoas estão sendo perseguidas, por terem proximidade comigo. Há um aparelhamento de toda a máquina do Estado feito por Lula.

É Supremo Tribunal Federal aparelhado, é Ministério Público aparelhado, é Polícia Federal aparelhada, até Defensoria Pública aparelhada.

Todo mundo mobilizado para perseguir qualquer pessoa no meu entorno", disse o candidato a jornalistas, ao participar da cerimônia do curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Flávio Bolsonaro afirmou que não foi a primeira vez que viajou com Willer e ressaltou a relação de convivência entre as famílias - esposas e filhos - para reforçar que se trata de uma amizade antiga, e não de algo suspeito.

"Não tem absolutamente nada de errado e não dá para querer criminalizar a amizade agora. Eu tenho certeza que daqui até o dia da eleição vocês vão ver muitas e muitas mentiras e fake news produzidas pelo PT", sustentou o candidato. "Uma viagem em família, a convite dele. Não tem absolutamente nada a ver com Vorcaro. Se estão partindo da premissa de que ter cota de avião é ser dono de avião, então, viajei com dono do avião, que é Willer. Não tem nada a ver com Vorcaro", frisou o candidato ao Planalto.

Tentativas para falar com Vorcado

Ao ser questionado por jornalistas sobre as tentativas de falar com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro nos dias 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2025, logo antes da primeira prisão do empresário em 17 de novembro de 2025, o candidato minimizou a situação. "Queria falar com Vorcaro mais do mesmo, que é do filme Dark Horse."

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