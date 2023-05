A- A+

PL DAS FAKE NEWS Flávio Dino acusa empresas de tecnologia de "chantagear" o Congresso no debate do PL das Fake News Ministro da Justiça participou de audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acusou nesta terça-feira as empresas de tecnologia de "ameaçar" e "chantagear" o Parlamento no debate do PL das Fake News. A votação do projeto de lei foi adiada na semana passada na Câmara dos Deputados em função da pressão exercida sobre os parlamentares por companhias como Google e Meta (grupo que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp).

"Por que só as plataformas não podem ter regulação se todas as atividade humanas, lucrativas ou não, tem regulação jurídica? Quem deu essa imunidade jurídica pra cinco empresas que querem controlar o pensamento, a arte e a cultura, política, economia e negócios", questionou o ministro da Justiça, em audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, e completou:

Que imunidade é esta? Isso é imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse Parlamento, chantagear o Congresso e os poderes políticos.

O autor do requerimento de convocação de Dino foi feito pelo senador Magno Malta (PL-ES). Segundo a justificativa do pedido, Dino deveria "prestar informações sobre os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos".

Veja também

