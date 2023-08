A- A+

Ato antidemocrático Flávio Dino encaminha pedido de CPI sobre imagens do 8 de janeiro ao STF Presidente da CPI, Arthur Maia, havia dado prazo para que Dino forneça imagens, mas decidiu esperar resposta do STF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro que não poderia, por iniciativa própria, entregar as imagens das câmeras da pasta do dia dos ataques golpistas. A declaração está em ofício encaminhado por ele à comissão. O ministro, porém, informou que vai encaminhar a solicitação ao Supremo Tribunal Federal.

— O envio dos documentos por esta pasta diretamente ao Poder Legislativo é impossível e poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização desse remetente — escreve o ministro do documento entregue à CPI mista.

— Por deferência ao Poder Legislativo, solicitamos autorização do Poder Judiciário, para que seja procedida a entrega das imagens disponíveis em inquérito policial devidamente judicializado — completou.

O ministro já havia informado o presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), que iria direcionar o pedido ao STF.

Na terça-feira, Maia chegou a dar um prazo de 48 horas para que Dino fornecesse as imagens, mas recuou na quinta-feira e disse que vai esperar a decisão do STF, que tem o ministro Alexandre de Moraes cuidando do caso.

– Eu não estou aqui para fazer jogo de cena nem para fazer espetáculo. Se está na mão do ministro Alexandre de Moraes, que é a mesma pessoa à qual eu requeriria caso ele (Dino) não tivesse entregue, uma ordem para que o ministro (Moraes) nos entregue as imagens, na verdade o ministro (Dino) está se antecipando a nós. Está perguntando ao ministro (Moraes) e está dizendo que vai entregar – disse o deputado do União Brasil.

