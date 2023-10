Flávio Dino falta à sessão de comissão da Câmara e pede para ser ouvido no plenário da Casa

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, faltou ao interrogatório da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados para o qual havia sido convocado, nesta terça-feira(10). Dino justificou a ausência com um ofício enviado meia hora antes do início da sessão informando que não iria por causa da operação “Bad Vibes”, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, em 12 estados, nesta manhã. O ministro pediu para que uma nova data seja remarcada em uma Comissão Geral no plenário.

Presidente da Comissão de Segurança, o deputado Sanderson (PL-RS) reagiu à ausência. Apenas deputados bolsonaristas compareceram à sessão:

— Nós não estamos brincando com a segurança pública. Dino devia estar aqui ao meu lado. Se alguns agentes públicos brincam de ser gestores, outras pessoas querem trabalhar — afirmou.

O objetivo da convocação era de que o ministro prestasse esclarecimentos sobre a distribuição orçamentária de sua pasta. O bolsonarista Junio Amaral (PL-MG) foi quem solicitou a ida. Em suas redes sociais, Dino chegou a divulgar os trabalhos da operação integrada que acontece nesta manhã.

"Sob coordenação do nosso Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), em conjunto com as Polícias Civis de 12 estados, está ocorrendo a operação “Bad Vibes”, voltada ao cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão como parte de esforço diário no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão; de 3 a 6 anos para quem compartilhar; de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual".

Ministro da Justiça é alvo de 71 requerimentos que pedem audiências com a sua presença. De acordo com o Ministério da Justiça, a operação desta terça cumpriu 12 prisões em flagrante em Sergipe, Santa Catarina, Espírito Santo, Pará, Ceará, São Paulo, Paraná, Goiás. As cinco prisões temporárias foram realizadas no Piauí. https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/10/10/flavio-dino-falta-a-sessao-de-comissao-da-camara-e-pede-para-remarcar-audiencia.ghtml

