Justiça Flávio Dino marca julgamento de militares do núcleo 3 da trama golpista Novo presidente da Primeira Turma reservou quatro dias de novembro para análise do caso

O ministro Flávio Dino, recém-empossado como presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento dos réus do chamado núcleo 3 da trama golpista.

A solicitação ocorre após o encerramento da fase de instrução processual e a apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas.

Além do dia 11, Dino reservou outras três datas para que o julgamento seja realizado: 12, 18 e 19 de novembro.

Segundo a denúncia, o núcleo 3 é composto por 11 militares do Exército — entre generais, coronéis e tenentes-coronéis — e um agente da Polícia Federal, acusados de integrar o braço operacional do plano golpista que visava pressionar o Alto Comando do Exército a aderir a uma ruptura institucional após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Entre os réus estão nomes como Bernardo Romão Corrêa Netto, Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Resende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Wladimir Matos Soares.

As investigações apontam que o grupo participou de ações logísticas e tentativas de mobilização de tropas contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de envolvimento na elaboração de documentos como a “Carta ao Comandante do Exército”, que buscava pressionar por medidas de ruptura.

