Flávio Dino: 'Não acredito em conluio de GDias com criminosos'

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que não acredita que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, o GDias, esteja mancomunado com golpistas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

– Se alguém detentor de cargo em comissão sai, não significa dizer que ele é culpado de qualquer coisa. Eu conheço muito pouco o GDias, mas de tudo que ouvi, não consigo crer e não acredito que o GDias tenha agido macomunado ou de conluio com criminosos. Há uma tentativa vil e criminosa de absolver os terroristas e condenar as vítimas. Isso que está em curso no Brasil – afirmou Dino.

Na quarta-feira, Dino foi um dos participantes da reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para debater a crise envolvendo o ex-ministro do GSI. Imagens divulgadas pela CNN mostraram GDias dentro do Palácio do Planalto interagindo com golpistas no dia 8 de janeiro.

– Há uma tentativa política, deletéria, nociva, de amigo de terrorista, protetor de terrorista, aliado de terrorista, de financiador de terrorista de criar elementos que embaracem o principal. O principal que está acontecendo desde o dia 8 é a aplicação da lei – criticou Dino.

