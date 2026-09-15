justiça
Flávio Dino pede vista de julgamento sobre Moraes e Mendonça
Pedido foi feito após bate-boca entre Mendonça e Gilmar Mendes
Flávio Dino fez pedido de vista após os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes iniciarem um bate-boca sobre a condução do caso Master. - Foto: Rosinei Coutinho/STF
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista do julgamento que vai decidir se os casos dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça devem ser julgados simultaneamente.
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O pedido foi feito após os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes iniciarem um bate-boca sobre a condução do caso Master.
Apesar do pedido de vista, os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia decidiram adiantar voto, e a Corte deve definir a questão ainda na sessão desta terça-feira (15).
Assista a sessão: