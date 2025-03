Flávio Dino questiona ministérios sobre medidas para evitar desvios em emendas para eventos

A- A+

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira que os ministérios da Fazenda e do Turismo expliquem quais providências foram tomadas para impedir irregularidades com recursos de emendas parlamentares destinadas ao setor de eventos, especialmente envolvendo o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos (Perse).

No mês passado, Dino já havia feito questionamentos às pastas sobre o uso das transferências especiais (conhecidas como emendas Pix) para eventos.

O ministro, contudo, considerou que as respostas apresentadas "não respondem integralmente aos quesitos formulados" e cobrou a entrega de "informações objetivas, precisas e completas".

Na decisão desta segunda, o ministro listou oito questionamentos para os dois ministérios.

Ele quer saber, por exemplo, quais empresas foram, ao mesmo tempo, beneficiadas pelo Perse e contempladas com emendas Pix e se alguma delas já foi punida pela Receita Federal pelo uso indevido do benefício tributário.

A Receita Federal oficializou nesta segunda-feira que o Perse atingiu o teto de R$ 15 bilhões em gastos, que era o limite de benefícios fiscais concedidos pelo programa.

Por isso, a partir de abril deste ano empresas do setor de eventos, turismo e alimentação voltarão a pagar impostos que estavam suspensos.

Na mesma decisão, Flávio Dino também fez questionamentos ao Ministério da Saúde.

O ministro quer saber, entre outros pontos, quem analisa se as emendas de bancada e de comissão destinadas para a área seguem os critérios definidos e quais as providências adotadas quando isso não ocorre.

