A- A+

MINISTRO Flávio Dino revalida relatório do Coaf utilizado em investigação sobre fraudes no INSS Documento havia sido anulado por magistrado de São Paulo em apuração sobre associações que atuavam no estado

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou uma decisão da Justiça Federal de São Paulo e validou um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) usado em um inquérito que investiga fraudes em descontos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Apesar de tratar de fatos relacionados, a investigação afetada é diferente da que resultou na Operação Sem Desconto, que investiga servidores do INSS e tramita na Justiça do Distrito Federal. A apuração de São Paulo trata apenas de associações que atuam no estado.

Na semana passada, o juiz Massimo Palazzolo, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, anulou um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Coaf a pedido da PF. O magistrado considerou que o documento só poderia ser obtido com uma decisão judicial.

A PGR recorreu ao STF, alegando que a decisão desrespeita um entendimento do STF, de 2019, de que esse tipo de relatório pode ser compartilhado os órgãos de investigação sem autorização judicial. O argumento foi aceito por Flávio Dino.

"É legítima a iniciativa do Ministério Público ou da autoridade policial em solicitar, diretamente à UIF ou à Receita Federal, o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo das informações", escreveu Dino.

O ministro ressaltou que, no caso analisado, já havia uma investigação aberta antes do pedido do RIF ter sido feito, e que por isso, não se pode falar em "falar em requerimento isolado, desvinculado de qualquer apuração regular, tampouco em pedido genérico, sem finalidade definida ou desprovido de elementos indiciários mínimos".

Veja também