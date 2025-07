A- A+

REPERCUSSÃO Flávio Dino se solidariza com Moraes por sanção dos EUA: 'Apenas fazendo seu trabalho' Moraes foi punido nesta quarta-feira (30), pelo governo de Donald Trump com a Lei Magnitsky

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino se solidarizou com o colega, ministro Alexandre de Moraes, que foi punido nesta quarta-feira (30), pelo governo de Donald Trump com a Lei Magnitsky.

"Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo COLEGIADO competente (Plenário ou 1ª Turma do STF)", diz trecho da publicação.

