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STF Flávio Dino vota contra a separação do julgamento de Moraes e Mendonça Voto contraria o do presidente do relator do processo, Edson Fachin

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Flávio Dino votou contra a separação dos julgamentos dos também ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

O voto de Dino contraria o do presidente do STF e relator do processo, Edson Fachin, que votou para separar os dois julgamentos.

"Eu não vejo plurivocidade na decisão de Vossa Excelência. Não tem dois caminhos, só tem um", disse.

Se permanecerem juntos ao final da votação, os processos de Moraes e Mendonça serão julgados no dia 23 de setembro.

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